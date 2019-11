IND vs BAN: ऐतिहासिक डे-नाईट टेस्ट में बने सभी प्रमुख आँकड़ों पर एक नज़र

IND vs BAN: ऐतिहासिक डे-नाईट टेस्ट में बने सभी प्रमुख आँकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 24 Nov 2019, 15:10 IST SHARE

भारत ने लगातार सातवीं टेस्ट जीत दर्ज़ की (Photo: BCCI) कोलकाता में खेले गए ऐतिहासिक डे-नाईट टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को एक पारी और 46 रनों के बड़े अंतर से हराया और दो मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्ज़ा किया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपना पहला स्थान कायम रखा है और अब उनके 7 मैचों में लगातार 7 जीत के साथ 360 अंक हो गए हैं। बांग्लादेश की पहली पारी के 106 के जवाब में भारत ने 347/9 का स्कोर बनाया और दूसरी पारी में मेहमान टीम 195 रन ही बना सकी। इशांत शर्मा को मैच में 9 विकेट के लिए मैन ऑफ़ द मैच और सीरीज में 12 विकेट के लिए मैन ऑफ़ द सीरीज चुना गया। आइये नज़र डालते हैं इंदौर टेस्ट में बने प्रमुख आंकड़ों पर: # भारत ने बांग्लादेश को 11 टेस्ट में नौवीं बार हराया। भारत में दोनों टीमों के बीच यह तीसरा टेस्ट था और यह तीनों मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। # भारत और बांग्लादेश के लिए पहला डे-नाईट टेस्ट और साथ ही भारत में पहली बार डे-नाईट टेस्ट खेला गया। # भारतीय टीम की लगातार सातवीं टेस्ट जीत और यह एक नया भारतीय रिकॉर्ड है। # विराट कोहली की कप्तानी में भारत की पारी के अंतर से 11वीं जीत। साथ ही पारी के अंतर से भारत की लगातार चौथी जीत और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। # भारत ने लगातार सातवीं बार पारी घोषित की और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत ने इंग्लैंड का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। # भारतीय तेज़ गेंदबाजों ने टेस्ट में 19 विकेट लिए और यह सिर्फ दूसरा मौका है जब भारत में खेले गए टेस्ट में भारतीय स्पिनरों को एक भी विकेट नहीं मिला। इससे पहले 2017 के कोलकाता टेस्ट में भारतीय तेज़ गेंदबाजों ने 17 विकेट लिए थे। # भारतीय तेज़ गेंदबाजों ने भारत में खेले गए टेस्ट की एक पारी में चौथी बार सभी 10 विकेट लिए। इससे पहले 1981-82 में इंग्लैंड (मुंबई), 1983-84 में वेस्टइंडीज़ (अहमदाबाद) और 2017-18 में श्रीलंका (कोलकाता) के खिलाफ यह रिकॉर्ड बना था। Advertisement विराट कोहली ने 27वां टेस्ट शतक लगाया (Photo: BCCI) # विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर सिर्फ 86 पारी में 5000 टेस्ट रन पूरे किये और इस मामले में उन्होंने रिकी पोंटिंग (97 पारी) का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अभी तक सिर्फ 6 कप्तान ही टेस्ट में 5000 से ज्यादा रन बना पाए हैं और इस मामले में ग्रीम स्मिथ (8659 रन) सबसे आगे हैं। # विराट कोहली ने 27वां टेस्ट शतक लगाया और डे-नाईट टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। साथ ही यह उनका 70वां अंतरराष्ट्रीय शतक है और इस मामले में उनसे आगे सिर्फ रिकी पोंटिंग (71) और सचिन तेंदुलकर (100) मौजूद हैं। # विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर 20वां टेस्ट शतक लगाया और रिकी पोंटिंग (19) का रिकॉर्ड तोड़ा। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड ग्रीम स्मिथ (25 शतक) के नाम है। # विराट कोहली के कप्तान के तौर पर 41 अंतरराष्ट्रीय शतक और इस मामले में रिकी पोंटिंग का विश्व रिकॉर्ड बराबर। # इशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 10वीं बार पारी में पांच विकेट लिए और साथ ही डे-नाईट टेस्ट में एक पारी में पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। घरेलू टेस्ट में इशांत शर्मा ने 2007-08 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बार पारी में पांच विकेट लिए थे। ऋद्धिमान साहा के 100 टेस्ट शिकार # ऋद्धिमान साहा: टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से 100 शिकार करने वाले पांचवें विकेटकीपर बने। उन्होंने 37वें टेस्ट में यह रिकॉर्ड बनाया। # भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार पहले ही दिन पहली पारी में बढ़त हासिल की। इससे पहले 2005 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ यह रिकॉर्ड बना था। # मोमिनुल हक़: टेस्ट की दोनों पारी में खाता खोले बिना आउट होने वाले बांग्लादेश के सिर्फ दूसरे कप्तान इससे पहले 2004 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ हबीबुल बशर यह अनचाहा रिकॉर्ड बना चुके हैं। # पहली बार एक ही टेस्ट में कनकशन के लिए दो खिलाड़ियों को मैच से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी आये। लिटन दास की जगह मेहदी हसन मिराज़ और नईम हसन की जगह तैजुल इस्लाम को शामिल किया गया।



