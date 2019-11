IND vs BAN: भारत ने पहले टी20 में बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य रखा निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 03 Nov 2019, 20:37 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email बांग्लादेश की बढ़िया गेंदबाजी (Photo: BCCI) दिल्ली में खेले जा रहे पहले टी20 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य रखा है। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाये। भारत की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाये। बांग्लादेश के कप्तान महमुदुल्लाह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत की तरफ से शिवम दुबे और बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद नईम ने अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर 10 के स्कोर पर आउट हो गए। पावरप्ले में शिखर धवन और केएल राहुल ने टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया, लेकिन पहले 6 ओवर में सिर्फ 35 रन बने। पावरप्ले के तुरंत बाद सातवें ओवर में 36 के स्कोर पर केएल राहुल 15 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने धुआंधार पारी खेलने की उम्मीद जगाई लेकिन 11वें ओवर में 70 के स्कोर पर वह भी 13 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन ने 42 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, लेकिन 15वें ओवर में 95 के स्कोर पर उनके आउट होने से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। 16वें ओवर में भारतीय टीम ने 100 का आंकड़ा पार किया, लेकिन उसी ओवर में 102 के स्कोर पर शिवम दुबे सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 27 रनों की उपयोगी लेकिन धीमी पारी खेली और 19वें ओवर में 120 के स्कोर पर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर ने 5 गेंदों में 14 रनों की तेज़ पारी खेली और क्रुणाल पांड्या (8 गेंद 15) के साथ मिलकर टीम को 150 के करीब पहुंचा दिया। आखिरी दो ओवरों में भारतीय टीम ने 30 रन जोड़े। बांग्लादेश की तरफ से अमीनुल इस्लाम और शफीउल इस्लाम ने दो-दो और अफीफ होसैन ने एक विकेट लिया। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: भारत: 148/6 (शिखर धवन 41, ऋषभ पंत 27, अमीनुल इस्लाम 2/22, शफीउल इस्लाम 2/36)

