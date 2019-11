IND vs BAN: पहले टेस्ट में बने सभी प्रमुख आँकड़ों पर एक नज़र

IND vs BAN: पहले टेस्ट में बने सभी प्रमुख आँकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 16 Nov 2019, 16:36 IST SHARE

मयंक अग्रवाल (Photo: BCCI) इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को एक पारी और 130 रन के बड़े अंतर से हराया और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपना पहला स्थान कायम रखा है और अब उनके 6 मैचों में 6 जीत के साथ 300 अंक हो गए हैं। बांग्लादेश की पहली पारी के 150 के जवाब में भारत ने 493/6 का स्कोर बनाया और दूसरी पारी में मेहमान टीम 213 रन ही बना सकी। मयंक अग्रवाल को उनकी 243 रनों की धुआंधार पारी के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। आइये नज़र डालते हैं इंदौर टेस्ट में बने प्रमुख आंकड़ों पर: # भारत ने बांग्लादेश को 10 टेस्ट में आठवीं बार हराया। भारत में दोनों टीमों के बीच यह दूसरा टेस्ट था और यह दोनों मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। # भारत की लगातार छठी टेस्ट जीत। इससे पहले भारतीय टीम ने 2013 में लगातार 6 टेस्ट जीते थे। # विराट कोहली की कप्तानी में भारत की पारी के अंतर से 10वीं जीत और उन्होंने इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी (9) का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा। # टेस्ट क्रिकेट में भारत ने तीसरी बार लगातार तीन मैचों में पारी के अंतर से जीत दर्ज़ की। भारत ने 1992/93 में इंग्लैंड और ज़िम्बाब्वे, 1993/94 में श्रीलंका और 2019/20 में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराया। # मयंक अग्रवाल ने अपना दूसरा दोहरा शतक लगाया और 243 रनों की उनकी पारी बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (248*, ढाका, 2004) के नाम है। # मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी में आठ छक्के लगाए और एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू का भारतीय रिकॉर्ड बराबर किया। # मयंक अग्रवाल ने 12वीं पारी में दूसरा दोहरा शतक लगाया। सबसे तेज़ दो दोहरे शतक बनाने के मामले में विश्व रिकॉर्ड भारत के विनोद कांबली (5 पारी) के नाम है। Advertisement # भारत की तरफ से लगातार चौथे टेस्ट में दोहरा शतक लगा और इससे पहले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम की तरफ से यह रिकॉर्ड नहीं बना था। # रविचंद्रन अश्विन: भारत में 250 टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज। उनसे पहले यह रिकॉर्ड अनिल कुंबले (350) और हरभजन सिंह (265) ने बनाया था। अश्विन ने 42वें टेस्ट में यह रिकॉर्ड बनाया और इस मामले में मुथैया मुरलीधरन के साथ सबसे तेज। # विराट कोहली: टेस्ट क्रिकेट में 10वीं बार 0 पर आउट।

# विराट कोहली: टेस्ट क्रिकेट में 10वीं बार 0 पर आउट।

