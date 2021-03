भारतीय टीम का चौंकाने वाला टेस्ट रिकॉर्ड, अक्षर पटेल ने रचा इतिहास

भारत ने अहमदाबाद में खेले गए चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को एक पारी और 25 रनों से हराया और सीरीज पर 3-1 से कब्ज़ा कर लिया। चेन्नई में पहला टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम ने लगातार तीन टेस्ट जीतकर सीरीज में जीत हासिल की और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा।

आइये नज़र डालते हैं टेस्ट के प्रमुख आंकड़ों पर

# भारतीय टीम ने घर में लगातार 13वीं टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की।

# भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 126 टेस्ट में इंग्लैंड अब 48-29 से आगे।

# भारत ने लगातार दूसरी सीरीज में 0-1 से पीछे रहने के बाद जीत हासिल की। इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया में भी भारत को पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था।

# विराट कोहली - टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 60वां टेस्ट और इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी। कोहली ने 60 में से 36 मैचों में जीत हासिल की है।

# अक्षर पटेल, 27 विकेट - डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दिलीप दोशी (6 मैच, 27 विकेट) के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके अलावा पहले तीन टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अक्षर तीसरे स्थान पर हैं। इस मामले में रिकॉर्ड भारत के ही नरेंद्र हिरवानी (31 विकेट) के नाम है।

# रविचंद्रन अश्विन (409 विकेट) - सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में 15वें स्थान पर पहुंचे और वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोज़ (405 विकेट) का रिकॉर्ड तोड़ा।

# अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 30वीं बार पारी में 5 विकेट लिए और जेम्स एंडरसन की बराबरी की। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ छठी बार पारी में 5 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 6 बार पारी में 5 विकेट लिए हैं।

# अश्विन (32 विकेट) ने टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अपना रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले उन्होंने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच में 31 विकेट लिए थे।

# टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ तीसरी बार एक पारी में सातवें और आठवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया vs भारत (सिडनी, 2008) और इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया (सिडनी, 2011) टेस्ट में यह रिकॉर्ड बना था।

# ऋषभ पंत - तीसरा टेस्ट शतक और भारत में पहला। इससे पहले भारत में पंत तीन बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हो चुके थे।

# विराट कोहली - कप्तान के तौर टेस्ट में आठवीं बार 0 पर आउट और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड बराबर।

# वॉशिंगटन सुंदर 96 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले भारत की तरफ से सिर्फ गुंडप्पा विश्वनाथ (97* vs वेस्टइंडीज, चेन्नई 1974-75), दिलीप वेंगसरकर (98* vs श्रीलंका, कोलंबो 1985) और रविचंद्रन अश्विन (91* vs इंग्लैंड, कोलकाता 2012-13) ने यह रिकॉर्ड बनाया था।

# जो रुट (368 रन) - टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन, भारत की तरफ से रोहित शर्मा (345) ने सबसे ज्यादा रन बनाये।

# रविचंद्रन अश्विन (32) - टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट, इंग्लैंड की तरफ से जैक लीच (18) ने सबसे ज्यादा विकेट लिए।

