भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (IND vs ENG) काफी जबरदस्त रही और इसमें ढेर सारे नए रिकॉर्ड भी बने। इस सीरीज में एक खास रिकॉर्ड सबसे ज्यादा छक्कों (Most Sixes in a Test Series) का भी बना। दोनों टीमों की तरफ से कुल 102 छक्के लगे और यह टेस्ट इतिहास में पहला मौका है, जब किसी द्विपक्षीय सीरीज में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगे।

पांच मैचों की सीरीज भारत ने 4-1 से अपने नाम की और इसमें गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और पूरी सीरीज के दौरान खुलकर खेलते हुए जमकर बड़े हिट लगाए। सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दो भारतीय ही सबसे आगे रहे।

भारत के यशस्वी जायसवाल किसी भी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने और उन्होंने 9 पारियों में 26 छक्के लगाए। जायसवाल का बल्ला सीरीज की शुरुआत से अंत तक चला और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। युवा खिलाड़ी ने 712 रन बनाये और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने।

यशस्वी जायसवाल के बाद, सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का काम भारत के शुभमन गिल ने किया। हालाँकि, जायसवाल की तुलना में गिल ने काफी कम छक्के लगाए लेकिन 11 बार गेंद को बाउंड्री पार मारकर दूसरे स्थान पर रहे।

इंग्लैंड की तरफ से पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के संयुक्त रूप से जॉनी बेयरस्टो और टॉम हार्टली ने लगाए। इन दोनों ने 6-6 छक्के लगाने में कामयाबी हासिल की।

आपको बता दें कि इससे पहले एक टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों के द्वारा सबसे ज्यादा कुल छक्कों का रिकॉर्ड 74 था, जो पिछले साल खेली गई एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बनाया था लेकिन अब यह टूट गया है।