IND vs SL: दूसरे टी20 मैच का सीधा प्रसारण कब, कहां और कैसे देखें

भारतीय टीम (Photo-Bcci) भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। बारिश की वजह से गुवाहाटी में पहला मैच रद्द हो गया था। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर ये सुनिश्चित करना चाहेंगी कि उन्हें सीरीज में हार ना मिले। आइए जानते हैं इस मुकाबले से जुड़ी पूरी डिटेल: # भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच कब खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच मंगलवार, 7 जनवरी 2020 को खेला जाएगा। # भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा # भारतीय समयानुसार मुकाबला कब शुरू होगा? भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। # भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टी20मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर देख सकते हैं? Advertisement भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। # भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग कहां देखें? भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। Advertisement

