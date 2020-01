IND vs SL: भारत ने श्रीलंका को दूसरे टी20 में सात विकेट से हराया, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 07, 2020

Photo: BCCI इंदौर में खेले गए दूसरे टी20 में भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाये, जिसके जवाब में भारत ने 17.3 ओवर में ही तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। नवदीप सैनी (2/18) को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। गुवाहाटी वनडे की तरफ इंदौर में भी भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दोनों टीमों ने पिछले मैच की एकादश में कोई बदलाव नहीं किया। श्रीलंका की शुरुआत ठीक ठाक रही और पहले विकेट के लिए अविष्का फर्नांडो (22) और दनुष्का गुनातिलका (20) ने 38 रन जोड़े। पांचवें ओवर में अविष्का के आउट होने के बाद श्रीलंका ने सातवें ओवर में 50 का आंकड़ा पार किया, लेकिन आठवें ओवर में 54 के स्कोर पर गुनातिलका आउट हो गए। 12वें ओवर में 82 के स्कोर पर ओशादा फर्नांडो (10) और 14वें ओवर में 97 के स्कोर पर कुसल परेरा (34) के आउट होने से श्रीलंका को बड़े झटके लगे। 14वें ओवर में ही श्रीलंका ने 100 का आंकड़ा पार किया, लेकिन 15वें ओवर में भानुका राजापक्षा (9) भी 104 के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद 17वें ओवर में 117 के स्कोर पर दसून शनाका (9) भी आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर ने 19वें ओवर में श्रीलंका को तीन झटके दिए और धनंजय डी सिल्वा (17), इसुरु उदाना (1) और लसिथ मलिंगा (0) आउट हुए। वानिंदू हसरंगा (16*) ने बुमराह के आखिरी ओवर में तीन चौके लगाए और टीम को 140 के पार पहुंचाया।लाहिरु कुमारा खाता खोले बिना नाबाद रहे। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए और उनके अलावा नवदीप सैनी एवं कुलदीप यादव ने दो-दो और जसप्रीत बुमराह एवं वॉशिंगटन सुन्दर ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य के जवाब में केएल राहुल (45) और शिखर धवन (32) ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़े और मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। वानिंदू हसरंगा के द्वारा दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने 26 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली और कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े। 18वें ओवर में अय्यर के आउट होने के बाद कप्तान विराट कोहली (17 गेंद 30) ने ऋषभ पंत (1*) के साथ मिलकर टीम को 15 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। कोहली ने छक्का लगाकर मैच जीता। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मैच 10 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: श्रीलंका: 142/9 (कुसल परेरा 34, शार्दुल ठाकुर 3/23) भारत: 144/3 (केएल राहुल 45, श्रेयस अय्यर 34, वानिंदू हसरंगा 2/30) Advertisement

