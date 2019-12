IND vs WI: चेन्नई में खेले गए पहले वनडे में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

IND vs WI: चेन्नई में खेले गए पहले वनडे में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 15 Dec 2019, 22:37 IST SHARE

Photo: BCCI चेन्नई में खेले गए पहले वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को आठ विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने पहले खेलते हुए ऋषभ पंत के 71 और श्रेयस अय्यर के 70 रनों की मदद से 287/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने "मैन ऑफ़ द मैच" शिमरोन हेटमायर और शाई होप के शानदार शतकों की मदद से 47.5 ओवर में ही सिर्फ दो विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। आइये नज़र डालते हैं मैच में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर: # भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 131 वनडे मैचों में अब वेस्टइंडीज 63-62 से आगे। # चेन्नई में 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिन्होंने 1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 287 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। # शिमरोन हेटमायर का पांचवां वनडे शतक और यह सभी शतक उन्होंने 85 या उससे कम गेंदों में लगाए हैं। # शाई होप ने आठवां वनडे शतक लगाया। उन्होंने 149 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 2010 में नीदरलैंड्स के टॉम कूपर (151 गेंद vs अफगानिस्तान) द्वारा लगाए गए शतक के बाद यह सबसे धीमा वनडे शतक है। # हेटमायर और होप ने दूसरे विकेट के लिए 229 रन जोड़े। भारत के खिलाफ वनडे में वेस्टइंडीज की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी। इस मामले में रिकॉर्ड सर विवियन रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रीनिज (221 रन, जमशेदपुर 1983) के नाम है। # वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 10 मैचों में पहली बार विराट कोहली (4) दहाई का आँकड़ा पार नहीं कर सके। # शिवम दुबे - भारत की तरफ से वनडे खेलने वाले 228वें खिलाड़ी बने। # भारत में एक मैच में स्पिनरों द्वारा सबसे ज्यादा ओवर करने के बाद भी विकेट न लेने का अनोखा रिकॉर्ड बना। आज के मैच में स्पिनरों ने 33 ओवर डाले। Advertisement

