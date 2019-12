IND vs WI: भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहले टी20 में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

IND vs WI: भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहले टी20 में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 06 Dec 2019, 23:14 IST SHARE

विराट कोहली (Photo: BCCI) भारतीय टीम ने हैदराबाद में खेले गए पहले टी20 में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 207/5 का स्कोर बनाया जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 19वें ओवर में ही चार विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 50 गेंदों में 94 रनों की धुआंधार पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। आइये नज़र डालते हैं मैच के प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र: # भारतीय टीम ने लगातार सातवें टी20 में वेस्टइंडीज को हराया। # भारतीय टीम ने सफल लक्ष्य के मामले में सबसे बड़े स्कोर (207/5) का पीछा किया। पिछला रिकॉर्ड श्रीलंका (206/7) के खिलाफ 2009 में बना था। अगर दूसरी पारी के सबसे बड़े स्कोर की बात करें तो भारत का रिकॉर्ड 244/4 का है, लेकिन तब उन्हें वेस्टइंडीज ने एक रन से हराया था। # भारतीय टीम ने 14वीं बार टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200 का आंकड़ा पार किया और इस मामले में भारत से आगे कोई टीम नहीं है। वेस्टइंडीज ने सातवीं बार टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200 का स्कोर बनाया। # विराट कोहली (2544 रन): टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2500 रनों का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज। उनसे आगे सिर्फ रोहित शर्मा (2547 रन) हैं। # विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 23वां अर्धशतक लगाया और सबसे ज्यादा 50 के स्कोर के मामले में रोहित शर्मा (18 अर्धशतक + 4 शतक) का रिकॉर्ड तोड़ा। # विराट कोहली (94*) ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। # विराट कोहली (12): टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्याद मैन ऑफ़ द मैच के मामले में अफगानिस्तान के मोहम्मद शहज़ाद का विश्व रिकॉर्ड बराबर। Advertisement # टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की दूसरी पारी में विराट कोहली का औसत 86.76 है। जीते हुए मैचों में यह औसत 120.90 का हो गया है। # अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली का 75 से ऊपर का 112वां स्कोर। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (168) के नाम है। # युजवेंद्र चहल (52 विकेट): टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन अश्विन का भारतीय रिकॉर्ड बराबर। # केएल राहुल (1036 रन): टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन बनाने वाले सातवें भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने यह रिकॉर्ड 29वीं पारी में बनाया और सबसे तेज़ 1000 रन के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आज़म (26 पारी) के नाम है। # केसरिक विलियम्स (3.4-0-60-0): वेस्टइंडीज की तरफ से टी20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज।

