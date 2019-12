भारत vs वेस्टइंडीज: वनडे के सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

भारत vs वेस्टइंडीज: वनडे के सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 15 Dec 2019, 12:45 IST SHARE

वीरेंदर सहवाग - 219 भारत और वेस्टइंडीज के बीच 15 दिसंबर से तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम फ़िलहाल आईसीसी रैंकिंग में दूसरे और वेस्टइंडीज नौवें स्थान पर है। अगर दोनों टीमों के बीच अभी तक खेली गई सभी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय के रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें बराबरी पर हैं। दोनों टीमों के बीच अभी तक 130 मैच खेले गये हैं, जिसमें से 62 मैच वेस्टइंडीज और 62 मैच भारत ने जीते हैं। 2 मैच टाई रहे थे और 4 मैचों का परिणाम नहीं निकला था। वैसे पिछले कुछ सालों से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। दोनों टीमों के बीच पहला एकदिवसीय 9 जून 1979 (वर्ल्ड कप) को बर्मिंघम में खेला गया था और वेस्टइंडीज ने भारत को आसानी से 9 विकेट से हरा दिया था। दोनों टीमों के बीच आखिरी बार मुकाबला अगस्त 2019 में हुआ था, जिसमें भारत ने तीन मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था। भारत में आखिरी बार दोनों टीमों के बीच अक्टूबर-नवंबर 2018 में एकदिवसीय सीरीज खेली गई थी और भारतीय टीम ने 3-1 से जीत हासिल की थी। आइये नज़र डालते हैं दोनों टीमों के बीच हुए एकदिवसीय मैचों के प्रमुख आंकड़ों पर: भारत ने अगस्त 2019 में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था # पारी में सबसे बड़ा स्कोर भारत - 418/5 (इंदौर, 2011) वेस्टइंडीज - 333/8 (जमशेदपुर, 1983) # पारी में सबसे कम स्कोर भारत - 100 (अहमदाबाद 1993) Advertisement वेस्टइंडीज - 104 (थिरुवनंतपुरम 2018) # सबसे बड़ी जीत भारत - 224 रन (मुंबई 2018) वेस्टइंडीज - 135 रन (विजयवाड़ा, 2002) # सबसे छोटी जीत भारत - 4 रन (विशाखापट्टनम 1994) वेस्टइंडीज - 1 रन (किंग्स्टन, 2006) 1 / 4 NEXT Advertisement

