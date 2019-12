IND vs WI: रोहित शर्मा का जबरदस्त रिकॉर्ड, कुलदीप ने रचा इतिहास, दूसरे वनडे के प्रमुख आंकड़े

IND vs WI: रोहित शर्मा का जबरदस्त रिकॉर्ड, कुलदीप ने रचा इतिहास, दूसरे वनडे के प्रमुख आंकड़े निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 18 Dec 2019, 21:57 IST SHARE

Photo: BCCI भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 107 रनों से हराया और तीन मैचों की सीरीज को बराबरी पर ला दिया। भारत ने पहले खेलते हुए रोहित शर्मा (159) और केएल राहुल (102) के शतक की मदद से 387/5 का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में कुलदीप यादव की हैट्रिक के कारण वेस्टइंडीज की टीम 280 रन ही बना सकी। आइये नज़र डालते हैं मैच में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर: # भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 132 वनडे मैचों में दोनों टीमें 63-63 से बराबर। # भारतीय टीम ने 111वीं बार वनडे में 300 का आंकड़ा पार किया। साथ ही 387/5 का स्कोर विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। # रोहित शर्मा ने 28वां वनडे शतक लगाया और सबसे ज्यादा वनडे शतक के मामले में सनथ जयसूर्या की बराबरी। उनसे आगे अब सिर्फ रिकी पोंटिंग (30), विराट कोहली (43) और सचिन तेंदुलकर (49) हैं। # 2019 में रोहित शर्मा के 10 शतक और एक साल में बतौर ओपनर 10 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज। साथ ही रोहित एक साल में सात विपक्षी टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज। # वनडे में रोहित शर्मा का 150 से ऊपर का आठवां स्कोर है और इस मामले में उनकी बराबरी पर कोई नहीं है। साथ ही वह एक ही विपक्षी टीम (वेस्टइंडीज) के खिलाफ 150 के ऊपर के तीन स्कोर बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। # रोहित शर्मा: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के (77) बनाने का रिकॉर्ड। साथ ही वह भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छक्के (190) लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी (186) का रिकॉर्ड तोड़ा। # 2013 से 2019 तक हर साल वनडे में सर्वाधिक स्कोर का भारतीय रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम: 209 (2013), 264 (2014), 150 (2015), 171* (2016), 208* (2016), 162 (2018) एवं 159 (2019) Advertisement # रोहित शर्मा के नाम 2019 में सात वनडे शतक। एक साल में सबसे ज्यादा वनडे शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (9, 1998) के नाम है। Photo: BCCI # कुलदीप यादव: भारत की तरफ से वनडे एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। विश्व क्रिकेट में कुलदीप के अलावा लसिथ मलिंगा (3), वसीम अकरम, सक़लैन मुश्ताक़, चमिंडा वास एवं ट्रेंट बोल्ट (सभी दो बार) ने एक से ज्यादा बार हैट्रिक ली है। # वनडे क्रिकेट में पहली बार दोनों टीम के कप्तान पहली गेंद पर खाता खोले बिना (गोल्डन डक) आउट हुए। साथ ही वनडे क्रिकेट में यह कोहली का तीसरा गोल्डन डक है। # भारत में खेले गए वनडे में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बना। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने रॉस्टन चेस के ओवर में 31 रन बनाये। इससे पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और अजय जडेजा (28 रन vs न्यूजीलैंड, क्रिस ड्रम, हैदराबाद 1999) के नाम था। # वनडे में भारत की तरफ से पांचवीं हैट्रिक: कुलदीप यादव से पहले चेतन शर्मा, कपिल देव और मोहम्मद शमी यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। # केएल राहुल का तीसरा वनडे शतक। # श्रेयस अय्यर का छठा और लगातार चौथा वनडे अर्धशतक। # खैरी पिएरे: वनडे खेलने वाले वेस्टइंडीज के 196वें खिलाड़ी। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...