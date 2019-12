IND vs WI: दूसरे टी20 मैच के लिए भारत और वेस्टइंडीज की संभावित एकादश सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 08 Dec 2019, 12:24 IST SHARE

भारत vs वेस्टइंडीज (Photo-Bcci) भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। ये मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम हैदराबाद में हुए पहले मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम आज वापसी की पूरी कोशिश करेगी। भारतीय टीम की अगर बात करें तो पहले मैच में बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी फ्लॉप रहे, लेकिन कप्तान विराट कोहली और के एल राहुल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। वहीं ऋषभ पंत ने भी 9 गेंद पर 18 रनों की उपयोगी पारी खेली। भारतीय टीम में बल्लेबाजी में बदलाव के आसार कम ही हैं। हालांकि ग्रीनफील्ड स्टेडियम संजू सैमसन का घरेलू मैदान है, इसलिए शायद आज उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिले, लेकिन इसकी संभावना काफी कम ही है। वहीं गेंदबाजी में जरुर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मोहम्मद शमी या कुलदीप यादव में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। वेस्टइंडीज की अगर बात करें तो उनकी टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। केसरिक विलियम्स जरुर पहले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। इसलिए उनकी जगह फेबियन एलेन या शेरफेन रदरफोर्ड को शामिल किया जा सकता है। वहीं निकोलस पूरन के भी 4 मैचों का बैन समाप्त हो गया है, इसलिए उन्हें अंतिम 11 में जगह मिल सकती है। दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारत और वेस्टइंडीज की संभावित एकादश भारत: रोहित शर्मा, के एल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दूबे, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर। वेस्टइंडीज: लेंडल सिमंस, एविन लुईस, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमायर, किरोन पोलार्ड (कप्तान), जेसन होल्डर, ब्रेंडन किंग, खैरी पियर, हेडन वॉल्श, शेल्डन कॉटरेल और कीमो पॉल। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...