IND vs WI: विराट कोहली ने रोहित शर्मा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरे टी20 में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

IND vs WI: विराट कोहली ने रोहित शर्मा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरे टी20 में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 08 Dec 2019, 23:09 IST SHARE

विराट कोहली निकले रोहित शर्मा से आगे (Photo: BCCI) वेस्टइंडीज ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे टी20 में भारतीय टीम को आठ विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला अब 11 दिसंबर को मुंबई में होगा। भारत ने पहले खेलते हुए 170/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में सिर्फ दो विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। लेंडल सिमंस ने 45 गेंदों में 67 रन बनाये और उन्हें मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। आइये नज़र डालते हैं मैच के प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र: # भारत के खिलाफ लगातार सात टी20 अंतरराष्ट्रीय हारने के बाद वेस्टइंडीज ने पहली जीत दर्ज़ की। # विराट कोहली (2563 रन): टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रनों के मामले में रोहित शर्मा (2562 रन) से आगे निकले। # लेंडल सिमंस (67*): वर्ल्ड टी20 2016 सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ मुंबई में 82 रनों की पारी खेलने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहला अर्धशतक। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज ने आज से पहले आखिरी बार भारत को भारत में वर्ल्ड टी20 में ही हराया था। # एविन लुईस ने भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में 28 छक्के लगाए हैं। टी20 में भारत के खिलाफ उनसे ज्यादा छक्के किसी बल्लेबाज ने नहीं लगाया है। # 2019 में टी20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज की सिर्फ दूसरी जीत। उन्होंने इससे पहले लखनऊ में अफगानिस्तान को हराया था। # शिवम दुबे ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने 30 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली।

Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...