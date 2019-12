IND vs WI: वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारत को आठ विकेट से हराया, लगातार सात मैच हारने के बाद दर्ज़ की जीत 

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारत को आठ विकेट से हराया, लगातार सात मैच हारने के बाद दर्ज़ की जीत निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 08 Dec 2019, 22:30 IST SHARE

Photo: BCCI वेस्टइंडीज ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे टी20 में भारत को आठ विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज फ़िलहाल 1-1 से बराबर हो गई है। भारत ने पहले खेलते हुए शिवम दुबे के धुआंधार 54 रनों की मदद से 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाये, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने "मैन ऑफ़ द मैच" लेंडल सिमंस के 67 रनों की मदद से 19वें ओवर में ही सिर्फ दो विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। वेस्टइंडीज के कप्तान किरोन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिनेश रामदीन की जगह निकोलस पूरन की टीम में वापसी हुई। भारतीय टीम की शुरुआत कुछ ख़ास नहीं रही और चौथे ओवर में 24 के स्कोर पर केएल राहुल 11 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आये शिवम दुबे ने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और वह काफी असहज दिखे लेकिन टिकने के बाद उन्होंने एक धुआंधार अर्धशतक लगाया। भारतीय टीम ने पावरप्ले के 6 ओवर में 42/1 का स्कोर बनाया, लेकिन उसके बाद आठवें ओवर में 56 के स्कोर पर रोहित शर्मा (18 गेंद 15) के आउट होने से भारत को बड़ा झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद शिवम दुबे ने धुआंधार बल्लेबाजी की और पोलार्ड के एक ओवर में उन्होंने तीन छक्के जड़े। उन्होंने 54 रनों की पारी में 4 छक्के और 3 चौके लगाए। भारत ने 11वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया, लेकिन उससे पहले उसी ओवर में 97 के स्कोर पर दुबे आउट हुए। पिछले मैच में शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली आज 17 गेंदों में सिर्फ 19 रन बना सके और 14वें ओवर में 120 के स्कोर पर आउट हुए। 17वें ओवर में 144 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए और भारत को पांचवां झटका लगा। ऋषभ पंत ने 22 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली, लेकिन भारतीय टीम को 170 के स्कोर के पार नहीं ले जा सके। 19वें ओवर में 164 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा 9 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर भी 165 के स्कोर पर खाता खोले बिना आउट हो गए एवं दीपक चाहर 1 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी पांच ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 38 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की तरफ से हेडन वॉल्श जूनियर और केसरिक विलियम्स ने दो-दो और शेल्डन कॉटरेल, जेसन होल्डर एवं खैरी पिएरे ने एक-एक विकेट लिया। Photo: BCCI लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत काफी अच्छी रही और पहले विकेट के लिए लेंडल सिमंस और एविन लुईस ने 73 रन जोड़े। पावरप्ले में सम्भली हुई शुरुआत करने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने रन रेट को एकदम से तेज़ कर दिया। 10वें ओवर में लुईस 35 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वेस्टइंडीज ने 14वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया और उसी ओवर में 112 के स्कोर पर शिमरोन हेटमायर (14 गेंद 23) आउट हुए। हालाँकि लेंडल सिमंस ने 45 गेंदों में 67 रनों की नाबाद एवं धुआंधार पारी खेली और निकोलस पूरन के साथ मिलकर टीम को नौ गेंद शेष रहते जीत दिला दी। पूरन 18 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे और तीसरे विकेट के लिए उन्होंने सिमंस के साथ 61 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ही सिर्फ एक-एक विकेट ले सके। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: Advertisement भारत: 170/7 (शिवम दुबे 54, हेडन वॉल्श जूनियर 2/28, केसरिक विलियम्स 2/30) वेस्टइंडीज: 173/2 (लेंडल सिमंस 67, एविन लुईस 40)

