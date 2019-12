भारत vs वेस्टइंडीज: टी20 अंतरराष्ट्रीय के सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र 

भारत vs वेस्टइंडीज: टी20 अंतरराष्ट्रीय के सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े 05 Dec 2019, 17:20 IST SHARE

भारत ने पिछली दो टी20 सीरीज में विंडीज को 3-0 से हराया है भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 दिसंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच अभी तक 14 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने आठ और वेस्टइंडीज ने पांच मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच खेला गया एक मुकाबला रद्द हुआ है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 2009 वर्ल्ड टी20 में खेला गया था, जहाँ वेस्टइंडीज़ ने भारत को लॉर्ड्स में सात विकेट से हराया था। इसके बाद 2010 वर्ल्ड टी20 में भी वेस्टइंडीज ने भारत को ब्रिजटाउन में 14 रनों से हराया। 2011 में भारत ने वेस्टइंडीज को पहली बार टी20 में हराया, जब पोर्ट ऑफ़ स्पेन में उन्होंने मेजबानों को 16 रनों से हराया। इसके बाद भारत ने 2014 वर्ल्ड टी20 में भी वेस्टइंडीज को मीरपुर में 7 विकेट से हराया। हालाँकि इसके बाद वेस्टइंडीज ने लगातार तीन मैचों में भारत को हराया। 2018 में भारत में खेली गई टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उन्हें तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। अगस्त 2019 में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा किया और तीन मैचों की टी20 सीरीज में फिर से वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया। आइये नज़र डालते हैं दोनों टीमों के बीच हुए सभी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के प्रमुख आंकड़ों पर: भारत - 244/4 # पारी में सबसे बड़ा स्कोर भारत - 244/4 (लौडरहिल, 2016) वेस्टइंडीज - 245/6 (लौडरहिल, 2016) # पारी में सबसे कम स्कोर Advertisement भारत - 153/7 (लॉर्ड्स, 2009) वेस्टइंडीज - 95/9 (लौडरहिल, 2019) # सबसे बड़ी जीत भारत - 71 रन (लखनऊ, 2018), 7 विकेट (मीरपुर, 2014 एवं प्रोविडेंस, 2019) वेस्टइंडीज - 14 रन (ब्रिजटाउन, 2010), 9 विकेट (किंग्स्टन, 2017) # सबसे छोटी जीत भारत - 16 रन (पोर्ट ऑफ़ स्पेन, 2011), 4 विकेट (लौडरहिल, 2019) वेस्टइंडीज - 1 रन (लौडरहिल, 2016), 7 विकेट (लॉर्ड्स, 2009)

