IND vs WI: भारतीय टीम का जबरदस्त रिकॉर्ड, तीसरे वनडे के प्रमुख आंकड़े

IND vs WI: भारतीय टीम का जबरदस्त रिकॉर्ड, तीसरे वनडे के प्रमुख आंकड़े निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े Published Dec 22, 2019

Dec 22, 2019 IST SHARE

Photo: BCCI भारतीय टीम ने कटक में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को चार विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज पर 1-0 से कब्ज़ा किया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 315/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा के अर्धशतकों की मदद से 49वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। विराट कोहली (85) को मैन ऑफ़ द मैच और रोहित शर्मा (258 रन) को मैन ऑफ़ द सीरीज चुना गया। आइये नज़र डालते हैं मैच में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर: # भारतीय टीम ने लगातार दसवीं वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को हराया। # भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 133 वनडे मैचों में भारत 64-63 से आगे। # 2019 में भारत ने 28 में से 19 मैच जीते, वहीं 8 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और एक मैच रद्द हुआ। टेस्ट में भारत ने इस साल आठ में से सात और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 16 में 9 मैचों में जीत हासिल की। # भारतीय टीम ने 112वीं बार वनडे में 300 का आंकड़ा पार किया। वेस्टइंडीज ने 49वीं बार वनडे में 300 का आंकड़ा पार किया। # विराट कोहली (11609 रन) ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों के मामले में जैक्स कैलिस (11579 रन) को पीछे छोड़ा और सातवें स्थान पर पहुंच गए। विराट कोहली का 55वां वनडे अर्धशतक और उनके नाम वनडे में अब 50 से ऊपर के 98 स्कोर हैं। # विराट कोहली ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2455 रन बनाये और लगातार चौथे साल उन्होंने 2400 से ज्यादा रन बनाये। रोहित शर्मा 2442 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। # विराट कोहली ने 57वीं बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैन ऑफ़ द मैच का खिताब जीता। इस मामले में रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (76) के नाम है। Advertisement # विराट कोहली ने लिस्ट ए में 276वें मैच में 13000 रन पूरे किये। Photo: BCCI # रोहित शर्मा ने 2019 में वनडे में सबसे ज्यादा 1490 रन (28 मैच) बनाये, वहीं विराट कोहली (1377 रन, 26 मैच) दूसरे और वेस्टइंडीज के शाई होप (1345 रन, 28 मैच) तीसरे स्थान पर रहे। रोहित ने साथ ही सबसे ज्यादा सात शतक भी लगाए, वहीं सबसे ज्यादा अर्धशतक के मामले में शाई होप और उस्मान ख्वाज़ा (दोनों आठ-आठ) बराबरी पर रहे। # रोहित शर्मा (2442 रन) ने एक साल में ओपनर में तौर पर सबसे ज्यादा रनों का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (2387 रन, 1997) का रिकॉर्ड तोड़ा। # मोहम्मद शमी ने 2019 में वनडे में सबसे ज्यादा 42 विकेट (21 मैच) लिए, वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनके नाम 77 विकेट रहे। शमी ने 2014 में भी सबसे ज्यादा 38 विकेट लिए थे। # शाई होप ने 67वीं पारी में 3000 का आंकड़ा पार किया और इस मामले में दूसरे सबसे तेज। रिकॉर्ड हाशिम अमला (57 पारी) के नाम। # रोहित शर्मा ने सीरीज में सबसे ज्यादा 258 रन बनाये, वहीं कीमो पॉल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। # नवदीप सैनी का डेब्यू और भारत के 229वें वनडे खिलाड़ी बने। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...