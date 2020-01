2019 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले 3 भारतीय क्रिकेटर आदित्य FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 08, 2020

Jan 08, 2020 IST SHARE

धोनी और विराट भारत में क्रिकेट को काफी पसंद किया जाता है। लगभग पूरे देश में इस खेल को फॉलो किया जाता है। इतनी प्रसिद्धि होने की वजह से क्रिकेटर्स को करोड़ों में कमाने का मौका मिलता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इस वजह से दूसरे देशों के मुकाबले भारत के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। इन सबके अलावा बड़े प्लेयर्स आईपीएल भी खेलते है। प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट से भी भारतीय खिलाड़ी काफी पैसा कमा लेते हैं। खैर, हर साल की तरह 2019 में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कमाई की है। स्पोर्ट्सशो ने कुछ समय पहले ही दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की। हर एक फैन को भारतीय क्रिकेटर्स की सालाना इनकम के बारे में जाने में रुचि होगी। इसलिए हम बात करने वाले हैं 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में। #3 वीरेंदर सहवाग वीरेंद्र सहवाग वीरेंदर सहवाग भले ही रिटायर हो गए हो लेकिन 2019 में भी वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में रहे हैं। पूरे क्रिकेट जगत में 2019 में वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी है। सहवाग की 2019 की कमाई लगभग 6 मिलियन डॉलर्स (लगभग 41 करोड़ रुपये) की है। वह रिटायरमेंट के बाद से कॉमेंट्री कर रहे हैं और इसके अलावा सहवाग खुदका एक स्कूल भी चलाते हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी ने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कोच के रूप में भी काम किया है। इन सब से आई कमाई के अलावा यह दिग्गज खिलाड़ी कई सारी कंपनी के लिए प्रमोशन करते हैं जिसमें हीरो, रसना, जेके सीमेंट आदि के नाम शामिल है। सहवाग क्रिकेट न खेलने के बावजूद लगातार अच्छी कमाई कर लेते हैं जो एक बड़ी बात है। 1 / 2 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...