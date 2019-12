IPL 2020 Auction: पैट कमिंस बने अभी तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, कोलकाता ने 15.50 करोड़ में खरीदा सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 19 Dec 2019, 16:41 IST SHARE

केकेआर कोलकाता में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की नीलामी कोलकाता में जारी है और अब तक कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए बोली लग चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज पैट कमिंस के लिए अभी तक सबसे ज्यादा बोली लगी है। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 करोड़ 50 लाख में खरीदा। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले बेन स्टोक्स को 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ने 14 करोड़ 50 लाख में खरीदा था। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो युवराज सिंह के नाम है, जिनको 16 करोड़ में 2015 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। पैट कमिंस के अलावा ग्लेन मैक्सवेल के लिए भी काफी महंगी बोली लगी। उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा। आरसीबी ने इसके अलावा आरोन फिंच को भी अपनी टीम में शामिल किया। आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो 2018 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने बेन स्टोक्स को 12 करोड़ 50 लाख में खरीदा था, वहीं 2017 के सीजन में टाइमल मिल्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 12 करोड़ में खरीदा था। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...