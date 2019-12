IPL 2020: नीलामी के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की पूरी लिस्ट सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 20 Dec 2019, 16:19 IST SHARE

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल के 13वें सीजन के लिए नीलामी 19 दिसंबर को कोलकाता में संपन्न हुई। इस दौरान सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने-अपने मनपसंद खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई। रॉयल चैलेंजर्स ने भी ऑक्शन में कई अहम खिलाड़ी खरीदे। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने आरोन फिंच को 4.40 करोड़ में खरीदा। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ में खरीदा। पिछले सीजन में आरसीबी की हार की मुख्य वजह उनकी गेंदबाजी रही थी और इसी वजह से उन्होंने इस विभाग पर ज्यादा ध्यान दिया। आरसीबी ने पैट कमिंस के लिए सबसे पहले बोली लगाई लेकिन दूसरी टीमों ने भी उनके लिए बोली लगाई शुरु कर दी और कमिंस काफी महंगे साबित होने लगे। इसी वजह से आरसीबी पीछे हट गई। इसके बाद उन्होंने दिग्गज डेल स्टेन और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज केन रिचर्डसन को अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा आरसीबी ने पवन देशपांडे, शाहबाज अहमद, इसुरु उदाना और जोश फिलिप को खरीदा। आइए जानते हैं नीलामी के बाद आरसीबी की पूरी टीम किस प्रकार है: विराट कोहली (कप्तान), आरोन फिंच, एबी डीविलियर्स, पार्थिव पटेल, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, युजवेंद्र चहल, डेल स्टेन, केन रिचर्डसन, नवदीप सैनी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, पवन नेगी, मोईन अली, जोश फिलिप, पवन देशपांडे, शाहबाज अहमद, इसुरु उदाना, देवदत्त पडिक्कल और गुरकीरत सिंह। Advertisement

