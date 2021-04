सुनील गावस्कर ने एबी डीविलियर्स को इस अनोखे अंदाज से बुलाया

IPL 2021 में कल हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच रोमांचक मुकाबले में विराट की सेना ने 1 रन से बाजी मार ली। दिल्ली के लिए कप्तान ऋषभ पन्त और शिमरन हेटमायर की शानदार अर्धशतकीय पारी बेकार गई लेकिन दूसरी तरफ पहली पारी में बैंगलोर के सुपरमैन एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) ने जबरदस्त 75 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसको देख कर आईपीएल के दिग्गज कमेंटेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने उन्हें अलग अंदाज़ से बुलाया। सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान इंग्लिश के अल्फाबेट का इस्तेमाल किया और उनकी परिभाषा भी बताई। एबी डीविलियर्स की अद्भुत बल्लेबाजी को लेकर उन्हें अनेक नाम दिए गए है लेकिन सुनील गावस्कर का यह अंदाज़ काफी पसंद किया गया है।

मैच के दौरान जब एबी डीविलियर्स अपनी बेहतरीन पारी को खेल रहे थे और मैदान के हर दिशा में शॉट मार रहे थे, तो सुनील गावस्कर ने कहा कि A B C D E..... A B Can Do Everthing.... इस वाक्य में एबी डीविलियर्स के नाम के तीन अक्षर आतें है, जिसको सुनील गावस्कर ने अपनी कमेंट्री के दौरान और भी ज्यादा रचनात्मक बना दिया। सुनील गावस्कर के अनुसार इस A B C D E का मतलब है कि एबी कुछ भी कर सकते है, यानी वो अब अपनी इस शानदार पारी के दौरान कही भी शॉट खेल सकते है। सुनील गावस्कर पिछले कई दशकों से कमेंट्री का अहम हिस्सा है। उन्होंने कई अहम मौकों पर कमेंट्री की है, जिसमें कुछ लाजवाब पल रहे तो कुछ विवादास्पद पल भी रहे है।

एबी डीविलियर्स को क्रिकेट जगत से उनकी बल्लेबाजी और फील्डिंग की काबिलियत को देखते हुए बहुत से नाम मिले है, जिनमें Mr. 360 नाम सबसे चर्चित है तो फील्डिंग के दौरान उन्होंने कई शानदार कैच लपके है। इसलिए उन्हें सुपरमैन भी कहा जाता है। साथ ही भारतीय दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता भी शानदार है। मैदान पर दर्शक ABD..... ABD.... की आवाज़ लगाकर इस महान खिलाड़ी के लिए अपना प्यार दर्शाते है। दिल्ली के खिलाफ खेली गई उनकी जबरदस्त पारी को लेकर क्रिकेट जगत में खूब चर्चा हुई है। एबी डीविलियर्स ने 42 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।