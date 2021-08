सुरेश रैना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एमएस धोनी को भेंट की, कही बड़ी बात

चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स (Chennai Super Kings) के बल्‍लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप के दौरान एमएस धोनी (MS Dhoni) को अपनी ऑटोबायोग्राफी- 'बीलिव: वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी' (Believe: What life and cricket taught me) भेंट की।

चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस पल की फोटो शेयर की। इसी के साथ कैप्‍शन लिखा, 'चिन्‍ना थाला और द अनटोल्‍ड स्‍टोरी। विश्‍वास करने वाले रहे।'

एमएस धोनी के साथ का पल सुरेश रैना ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। रैना ने सीएसके के फोटो को रीट्वीट करते हुए कैप्‍शन लिखा, 'मेरी अनटोल्‍ड स्‍टोरी पर थाला का टच।'

सुरेश रैना और एमएस धोनी की गहरी दोस्‍ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास की घोषणा भी एक ही दिन की थी।

सुरेश रैना ने अपनी आत्‍मकथा में भी धोनी के साथ करीबी रिश्‍ते का जिक्र किया है। उन्‍होंने लिखा, 'माही भाई हमेशा अनाड़ी होने के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने उन्‍हें बातचीत करते देखा कि अगर मैं उनके कमरे में हूं तो कुछ गलत होता है ही, या तो कुछ गिर जाता है या फिर कुछ और। धोनी भाई कहते हैं- तू रहेगा तो कुछ न कुछ होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ सच्‍चाई हो।'

रैना की किताब में आगे लिखा है, 'मैं बहुत ऊर्जावान व्‍यक्ति हूं और आपने जैसे मुझे मैदान में देखा है, मैं हर चीज के लिए वैसे ही तैयार रहता हूं।'

आईपीएल 2021 में सीएसके का प्रदर्शन

सीएसके का आईपीएल 2021 में प्रदर्शन बेहतर रहा है। एमएस धोनी के नेतृत्‍व वाली चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स की टीम ने सात मैचों में पांच मुकाबले जीते और वह अंक तालिका में दूसरे स्‍थान पर काबिज है। दिल्‍ली कैपिटल्‍स की टीम 8 मैचों में 12 अंक के साथ शीर्ष स्‍थान पर काबिज है। आरसीबी और एमआई क्रमश: तीसरे व चौथे स्‍थान पर हैं।

आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 15 अक्‍टूबर को आयोजित होगा। मुंबई इंडियंस और चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का पहला मुकाबला खेला जाएगा।

चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स का आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का पूरा कार्यक्रम

मैच 30: चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स बनाम मुंबई इंडियंस, 7:30 बजे, 19 सितंबर, दुबई

मैच 35: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्‍नई सुपरकिंगस, 7:30 बजे, 24 सितंबर, शारजाह

मैच 38: चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स बनाम कोलकाता नाइटराइडर्स, 3:30 बजे, 26 सितंबर, अबुधाबी

मैच 44: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स, 7:30 बजे, 30 सितंबर, शारजाह

मैच 47: राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स, 7:30 बजे, 2 अक्‍टूबर, अबुधाबी

मैच 50: दिल्‍ली कैपिटल्‍स बनाम चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स, 7:30 बजे, 4 अक्‍टूबर, दुबई

मैच 53: चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स बनाम पंजाब किंग्‍स, 3:30 बजे, 7 अक्‍टूबर,दुबई।

