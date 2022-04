आईपीएल 2022 (IPL 2022) में आज लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम मुंबई इंडियंस (MI)के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने अपनी टीम का खुलासा किया तो उसमें तेज गेंदबाज आवेश खान (Avesh Khan) का नाम नहीं था। आपमें से काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि आवेश खान मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज का मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं? (Why Avesh Khan is not playing today's match against Mumbai Indians?) आपके सवाल का जवाब हमारे इस आर्टिकल में मिलेगा।

आवेश खान को निगल हुआ है है और इसी वजह से वह यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। केएल राहुल ने मैच से उनके बाहर होने की जानकारी दी और बताया कि उनकी जगह मोहसिन खान डेब्यू कर रहे हैं।

राहुल ने टॉस के समय कहा,

अवेश खान एक निगल के कारण नहीं खेल रहे हैं और मोहसिन खान उनकी जगह आये हैं। हमने आखिरी गेम में पहले ओवर में कुछ विकेट लिए लेकिन फिर भी पावरप्ले में 50 रन दिए। तो यह केवल वे छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें ठीक करने की आवश्यकता है।

आवेश का ना होना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए के बड़ा झटका कहा जा सकता है। वह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के सबसे सफल गेंदबाज भी हैं। उन्होंने सात मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.28 है। वह नई गेंद के साथ और अंतिम ओवरों में पुरानी गेंद के साथ काफी कारगार साबित हुए हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आवेश खान को मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ की बड़ी रकम खर्च करते हुए खरीदा था। पिछले सीजन उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए जबरदस्त गेंदबाजी की थी और 24 विकेट के साथ टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज थे।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग XI

केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, मार्कस स्टोइनिस, मनीष पांडे, दीपक हूडा, क्रुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, जेसन होल्डर, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, दुश्मांथा चमीरा

