IPL में मुंबई इंडियंस के प्रमुख आंकड़े, रोहित शर्मा और पोलार्ड के चौंकाने वाले रिकॉर्ड 

IPL की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 5 बार खिताब जीता है। इसके अलावा वह 2010 में रनर अप भी रहे थे और साथ ही दो बार उन्होंने चैंपियंस लीग टी20 का भी खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अभी तक 217 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 127 मैच खेले हैं और 90 मैच गंवाए हैं।

आइये नज़र डालते हैं IPL में Mumbai Indians के प्रमुख आंकड़ों पर:

Mumbai Indians - IPL 2020 Champions

# पारी में सबसे बड़ा स्कोर

235/9 vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2021 (अबू धाबी)

# पारी में सबसे कम स्कोर

87 vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2018 (मुंबई) & पंजाब किंग्स, 2011 (मोहाली)

# सबसे बड़ी जीत

146 रन vs दिल्ली कैपिटल्स, 2017 (दिल्ली)

# सबसे छोटी जीत

1 रन vs पुणे वॉरियर्स, 2012 (पुणे), 1 रन vs राइजिंग पुणे सुपरजायंट, 2017 (हैदराबाद) एवं 1 रन vs चेन्नई सुपरकिंग्स, 2019 (हैदराबाद)

*बल्लेबाजी रिकॉर्ड

Rohit Sharma - IPL

# सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा - 4441 रन, 168 मैच

# पारी में सर्वाधिक स्कोर

सनथ जयसूर्या - 114* vs चेन्नई सुपरकिंग्स, 2008 (मुंबई)

# सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

रोहित शर्मा - 33

# सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

किरोन पोलार्ड - 214

# सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज

हरभजन सिंह - 13

# एक सीजन में सबसे ज्यादा रन

सचिन तेंदुलकर - 618 रन, 15 मैच, 2010

*गेंदबाजी रिकॉर्ड

Lasith Malinga - IPL

# सबसे ज्यादा विकेट

लसिथ मलिंगा - 170 विकेट, 122 मैच

# पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

अल्ज़ारी जोसेफ - 6/12 vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2019 (हैदराबाद)

# एक पारी में सबसे ज्यादा बार 4/5 विकेट

लसिथ मलिंगा - 7

# एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज

लसिथ मलिंगा: 4-0-58-0 vs पंजाब किंग्स, 2017 (इंदौर)

# एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट

लसिथ मलिंगा - 28 विकेट, 16 मैच, 2011

*अन्य रिकॉर्ड

Rohit Sharma & Kieron Pollard - IPL

# सबसे ज्यादा मैच

किरोन पोलार्ड - 178 मैच

# कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच

रोहित शर्मा - 129 मैच

# सबसे बड़ी साझेदारी

रोहित शर्मा एवं हर्शल गिब्स - 167 रन, दूसरा विकेट vs केकेआर, 2012 (कोलकाता)

# सबसे ज्यादा कैच

किरोन पोलार्ड - 96 कैच, 178 मैच

# विकेटकीपर के सबसे ज्यादा शिकार

क्विंटन डी कॉक - 47 (39 कैच, 8 स्टंपिंग), 43 मैच

IPL 2022 Schedule

Edited by Prashant