IPL में राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड, प्रमुख भारतीय बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा रन 

IPL के पहले सीजन का खिताब जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) ने कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं किया। पहले सीजन के बाद राजस्थान की टीम सिर्फ तीन बार ही टॉप चार में पहुंची और एक बार भी फाइनल में प्रवेश नहीं कर सके। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में अभी तक 175 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 86 मैच खेले हैं और 87 मैच गंवाए हैं वहीं उनके दो मैच रद्द हुए हैं।

आइये नज़र डालते हैं IPL में Rajasthan Royals के प्रमुख आंकड़ों पर:

IPL 2008 - RR Champion

# पारी में सबसे बड़ा स्कोर

226/6 vs पंजाब किंग्स, 2020 (शारजाह)

# पारी में सबसे कम स्कोर

58 vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2009 (केप टाउन)

# सबसे बड़ी जीत

105 रन vs दिल्ली कैपिटल्स, 2008 (मुंबई)

# सबसे छोटी जीत

2 रन vs मुंबई इंडियंस, 2009 (डरबन), 2 रन vs डेक्कन चार्जर्स, 2010 (नागपुर) & 2 रन vs पंजाब किंग्स, 2021 (दुबई)

*बल्लेबाजी रिकॉर्ड

Ajinkya Rahane - IPL

# सबसे ज्यादा रन

अजिंक्य रहाणे - 2810 रन, 100 मैच

# पारी में सर्वाधिक स्कोर

जोस बटलर - 124 vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2021 (दिल्ली)

# सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

अजिंक्य रहाणे - 19

# सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

शेन वॉटसन - 109

# सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज

शेन वॉर्न एवं स्टुअर्ट बिन्नी - 7

# एक सीजन में सबसे ज्यादा रन

अजिंक्य रहाणे - 560 रन, 16 मैच, 2012

*गेंदबाजी रिकॉर्ड

Siddharth Trivedi - IPL

# सबसे ज्यादा विकेट

सिद्धार्थ त्रिवेदी - 65 विकेट, 76 मैच

# पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

सोहैल तनवीर - 6/14 vs चेन्नई सुपर किंग्स, 2008 (जयपुर)

# एक पारी में सबसे ज्यादा बार 4/5 विकेट

सोहैल तनवीर, जेम्स फॉकनर एवं क्रिस मॉरिस - 2

# एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज

अंकित राजपूत: 4-0-60-0 vs मुंबई इंडियंस, 2020 (अबू धाबी)

# एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट

जेम्स फॉकनर - 28 विकेट, 16 मैच, 2013

*अन्य रिकॉर्ड

Shane Warne - IPL

# सबसे ज्यादा मैच

अजिंक्य रहाणे - 100 मैच

# कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच

शेन वॉर्न - 55 मैच

# सबसे बड़ी साझेदारी

बेन स्टोक्स एवं संजू सैमसन - 152 रन, तीसरा विकेट vs मुंबई इंडियंस, 2020 (अबू धाबी)

# सबसे ज्यादा कैच

अजिंक्य रहाणे - 40 कैच, 100 मैच

# विकेटकीपर के सबसे ज्यादा शिकार

संजू सैमसन - 45 (36 कैच, 9 स्टंपिंग), 93 मैच

