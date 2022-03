IPL में RCB के प्रमुख रिकॉर्ड, विराट कोहली के आसपास भी कोई नहीं

IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का प्रदर्शन अभी तक कुछ ख़ास नहीं रहा है और फैंस को अभी भी टीम के पहले खिताब का इंतज़ार है। 2008 से 2021 तक आरसीबी सिर्फ तीन बार ही फाइनल में पहुंची और तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी तक आईपीएल में 211 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 100 मैच जीते और 107 मैच गंवाये हैं वहीं उनके चार मैच रद्द हुए हैं।

आइये नज़र डालते हैं IPL में RCB के प्रमुख आंकड़ों पर:

# पारी में सबसे बड़ा स्कोर

263/5 vs पुणे वॉरियर्स, 2013 (बैंगलोर)

# पारी में सबसे कम स्कोर

49 vs केकेआर, 2017 (कोलकाता)

# सबसे बड़ी जीत

144 रन vs गुजरात लायंस, 2016 (बैंगलोर)

# सबसे छोटी जीत

1 रन vs पंजाब किंग्स, 2016 (मोहाली), 1 रन vs चेन्नई सुपरकिंग्स, 2019 (बैंगलोर) & 1 रन vs दिल्ली कैपिटल्स, 2021 (अहमदाबाद)

*बल्लेबाजी रिकॉर्ड

Virat Kohli - IPL

# सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली - 6283 रन, 207 मैच

# पारी में सर्वाधिक स्कोर

क्रिस गेल - 132* vs पुणे वॉरियर्स, 2013 (बैंगलोर)

# सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

विराट कोहली - 47

# सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल - 239

# सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज

एबी डीविलियर्स - 8

# एक सीजन में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली - 973 रन, 16 मैच, 2016

*गेंदबाजी रिकॉर्ड

Yuzvendra Chahal - IPL

# सबसे ज्यादा विकेट

युजवेंद्र चहल - 139 विकेट, 113 मैच

# पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

अनिल कुंबले - 5/5 vs राजस्थान रॉयल्स, 2009 (केप टाउन)

# एक पारी में सबसे ज्यादा बार 4/5 विकेट

अनिल कुंबले - 3

# एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले गेंदबाज

शेन वॉटसन: 4-0-61-0 vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2016 (बैंगलोर) एवं टिम साउदी: 4-0-61-0 vs केकेआर, 2019 (बैंगलोर)

# एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट

हर्षल पटेल - 32 विकेट, 15 मैच, 2021

*अन्य रिकॉर्ड

Virat Kohli & ABD - IPL

# सबसे ज्यादा मैच

विराट कोहली - 207 मैच

# कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच

विराट कोहली - 140 मैच

# सबसे बड़ी साझेदारी

विराट कोहली एवं एबी डीविलियर्स - 229 रन, दूसरा विकेट vs गुजरात लायंस (बैंगलोर, 2016)

# सबसे ज्यादा कैच

विराट कोहली - 84 कैच, 207 मैच

# विकेटकीपर के सबसे ज्यादा शिकार

एबी डीविलियर्स - 34 (26 कैच, 8 स्टंपिंग), 156 मैच

