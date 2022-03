IPL में SRH का रिकॉर्ड, डेविड वॉर्नर का अनोखा आंकड़ा

IPL में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 2012 में डेब्यू किया और 2016 में खिताब पर भी कब्ज़ा किया था। इसके अलावा एसआरएच ने पांच बार और टॉप 4 में प्रवेश किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक आईपीएल में 138 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 69 मैच जीते और 69 ही मैच गंवाये हैं।

आइये नज़र डालते हैं IPL में SRH के प्रमुख आंकड़ों पर:

SRH - IPL 2016 Champion

# पारी में सबसे बड़ा स्कोर

231/2 vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2019 (हैदराबाद)

# पारी में सबसे कम स्कोर

96 vs मुंबई इंडियंस, 2019 (हैदराबाद)

# सबसे बड़ी जीत

118 रन vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2019 (हैदराबाद)

# सबसे छोटी जीत

4 रन vs दिल्ली कैपिटल्स, 2014 (दुबई), 4 रन vs राइजिंग पुणे सुपरजायंट, 2016 (विशाखापट्ट्नम) & 4 रन vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2021 (अबू धाबी)

*बल्लेबाजी रिकॉर्ड

David Warner - IPL

# सबसे ज्यादा रन

डेविड वॉर्नर - 4014 रन, 95 मैच

# पारी में सर्वाधिक स्कोर

डेविड वॉर्नर - 126 vs केकेआर, 2017 (हैदराबाद)

# सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

डेविड वॉर्नर - 42

# सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

डेविड वॉर्नर - 143

# सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज

राशिद खान - 9

# एक सीजन में सबसे ज्यादा रन

डेविड वॉर्नर - 848 रन, 17 मैच, 2016

*गेंदबाजी रिकॉर्ड

Bhuvneshwar Kumar - IPL

# सबसे ज्यादा विकेट

भुवनेश्वर कुमार - 118 विकेट, 101 मैच

# पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

भुवनेश्वर कुमार - 5/19 vs पंजाब किंग्स, 2017 (हैदराबाद)

# एक पारी में सबसे ज्यादा बार 4/5 विकेट

भुवनेश्वर कुमार - 3

# एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज

बेसिल थंपी: 4-0-70-0 vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2018 (बैंगलोर)

# एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट

भुवनेश्वर कुमार - 26 विकेट, 14 मैच, 2017

*अन्य रिकॉर्ड

David Warner & Jonny Bairstow

# सबसे ज्यादा मैच

भुवनेश्वर कुमार - 101 मैच

# कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच

डेविड वॉर्नर - 67 मैच

# सबसे बड़ी साझेदारी

डेविड वॉर्नर एवं जॉनी बेयरस्टो - 185 रन, पहला विकेट vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2019 (हैदराबाद)

# सबसे ज्यादा कैच

डेविड वॉर्नर - 46 कैच, 95 मैच

# विकेटकीपर के सबसे ज्यादा शिकार

नमन ओझा - 38 (36 कैच, 2 स्टंपिंग), 56 मैच

IPL 2022 Schedule

Edited by Prashant