इशांत शर्मा को 100वें टेस्ट के लिए किया गया सम्मानित 

What a way to start your 1⃣0⃣0⃣th Test! 👏👏@ImIshant strikes early for #TeamIndia as England lose Dominic Sibley. 👍👍



A sharp catch from @ImRo45! 👌👌@Paytm #INDvENG #PinkBallTest



Follow the match 👉 https://t.co/9HjQB6TZyX pic.twitter.com/XiG0cjQBOC