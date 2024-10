Jasmin Walia shared pictures in red colour dress: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या क्रिकेट के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। नताशा से अलग होने के बाद हार्दिक का नाम कई हसीनाओं के साथ जोड़ा गया। हालांकि अभी तक यह बात खुलकर सामने नहीं आई है कि हार्दिक किसी को डेट कर रहे हैं या नहीं। कुछ समय पहले खबरें थीं कि हार्दिक पांड्या और ब्रिटिश सिंगर जैसमिन वालिया एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसके बाद से ही फैंस के बीच जैसमिन चर्चा का विषय बन गईं।

जैसमिन की सोशल मीडिया पोस्ट में हार्दिक पांड्या और नताशा का जिक्र अक्सर देखने को मिलता है। वहीं जैसमिन की हालिया पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर उनकी तुलना हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक से कर रहे हैं। इसके पीछे एक खास वजह है।

जैसमिन वालिया ने शेयर की हॉट तस्वीरें

जैसमिन वालिया ने रविवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने इन तस्वीरों में रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। इन तस्वीरों में जैसमिन बेहद कमाल लग रही हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लाल मिर्ची की इमोजी भी इस्तेमाल की है। वहीं हाल ही में नताशा स्टेनकोविक ने भी रेड कलर की साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की थीं। इसी वजह से फैंस इनकी तुलना आपस में कर रहे हैं।

जैसमिन वालिया की पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि Is she wearing red straight after Natasha wore read in her post? (क्या उन्होंने नताशा की पोस्ट को देखकर लाल रंग पहना है)। वहीं एक अन्य ने कमेंट कर लिखा कि Reply for Natasha's red dress post (नताशा की लाल ड्रेस का जवाब)।

जैसमिन वालिया की पोस्ट पर यूजर ने किया कमेंट (photo credit: instagram/jasminwalia)

सेम लोकेशन की तस्वीरों के बाद उड़ी थी अफवाह

कुछ समय पहले हार्दिक पांड्या की ग्रीस वेकेशन के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, वह स्वीमिंग पूल के किनारे नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों के बाद ब्रिटिश सिंगर जैसमिन वालिया की पूल साइड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। हार्दिक और जैसमिन की तस्वीरें एक ही लोकेशन की लग रही थीं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इनके साथ में वेकेशन की चर्चा तेज हो गई थी।

