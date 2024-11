अजिंक्य रहाणे होंगे KKR के कप्तान? IPL 2025 को लेकर CEO ने दिया बड़ा बयान

Who will be the next captain of KKR in IPL 2025: आईपीएल 2025 को लेकर सऊदी अरब में नीलामी प्रक्रिया खत्म हुई। ऑक्शन खत्म होने के साथ ही इस लीग में खेलने वाली सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम को तैयार कर लिया है। जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपनी फौज पूरी तरह से तैयार कर ली, लेकिन इनके पास सेनापति की कमी रह गई। यानी केकेआर अपने परफेक्ट कप्तान की तलाश नहीं कर सकी।

अब सवाल ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अगले साल नया कप्तान कौन होगा? केकेआर के लिए विकल्प के रूप में कप्तानी के लिए कुछ नाम निकलकर सामने आए, जिसमें भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। इस खिलाड़ी को केकेआर ने आखिरी समय में 1.75 करोड़ रूपये की बेस प्राइस में खरीद लिया।

Expand Tweet

Trending

क्या रहाणे होंगे केकेआर के अगले कप्तान?

अजिंक्य रहाणे के पर्पल आर्मी के कप्तान बनने की संभावना के बीच फ्रेंचाइजी के सीईओ वैंकी मैसूर ने इसे लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि रहाणे को लेकर उनकी टीम मैनेजमेंट की बैठक मे ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वैंकी मैसूर ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कप्तानी के सवाल पर कहा कि,

"ठीक है, आप जानते हैं। ईमानदारी से कहूं तो हमें बैठकर जायजा लेना होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि इन सभी चीजों को करने के बाद, आपको बस बैठकर सोचना होता है, पूरी चीज को देखना होता है। स्टैकहोल्डर्स और थिंक टैंक इसमें भाग नहीं लेंगे। इसलिए हम सभी बैठेंगे और इस बारे में प्रोपर कम्यूनिकेशन करेंगे, और मुझे यकीन है कि एक सही फैसला लिया जाएगा।"

ऑक्शन में अपनी टीम सेलेक्शन को लेकर खुश हैं वैंकी

इसके बाद आगे वेंकी मैसूर ने ऑक्शन में अपनी टीम सेलेक्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि,

"मैं बहुत- बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि ऑक्शन हमेशा उतार-चढ़ाव वाला और नर्वस करने वाला होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी टीम ने योजना पर टिके रहने का शानदार काम किया। मुझे हमेशा लगता है कि यही प्लानिंग है, लेकिन अंत में, जिस तरह से हमने टीम को पूरा किया और सभी बॉक्स चेक किए जो हम चाहते थे। मैं बेहद खुश हूं।"

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback