केएल राहुल भी 'Wow' ट्रेंड में हुए शामिल, पत्नी अथिया शेट्टी की खूबसूरती की खास अंदाज में की तारीफ 

भारतीय टीम (Indian Cricket Team) का वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2023) में शानदार सफर जारी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले हैं, इन सभी मैचों में टीम को जीत हासिल हुई है। भारतीय टीम की जीत में टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक भारतीय टीम के लिए कई उपयोगी पारियां खेली है। वहीं क्रिकेट के अलावा केएल राहुल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी अथिया शेट्टी की खूबसूरत तस्वीरों पर खास अंदाज में कमेंट किया और 'Wow' ट्रेंड में शामिल हो गए।

अथिया शेट्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वह पीले रंग की ड्रेस पहने हुई नजर आ रही हैं और उनका दुप्पट्टा नीले रंग का है। अथिया की तस्वीरें काफी मनमोहक थी। इन तस्वीरों को देख उनके पति और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक सके।

पत्नी अथिया शेट्टी की सुंदरता पर फिसलते हुए उनकी तारीफ में केएल राहुल ने कमेंट में लिखा, 'बहुत खूबसूरत... बहुत एलिगेंट... जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉव (So beautiful… So elegant… just looking like a woaw!!)।' राहुल का यह कमेंट फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है। फैंस उनके इस अंदाज के लिए उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वहीं अथिया शेट्टी ने भी अपने पति के कमेंट पर मजेदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कि ‘राहुल मैं तुम्हें सुन सकती हूं।' अथिया शेट्टी ने अपने इस कमेंट के साथ हंसने की इमोजी भी लगाई है।

केएल राहुल और अथिया शेट्टी के कमेंट्स (Screenshot- Athiya Shetty Instagram)

गौरतलब है कि आजकल 'Wow' ट्रेंड पर काफी चल रहा है और इंस्टाग्राम पर काफी सारी रील्स भी बन चुकी हैं। वहीं, राहुल ने रील तो नहीं बनाई लेकिन कमेंट के माध्यम से इस ट्रेंड में हिस्सा लिया।

आपको बता दें कि केएल राहुल और अथिया शेट्टी की जोड़ी काफी लोकप्रिय है और इनको फैंस भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं।