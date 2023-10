आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 (ICC Cricket World Cup) की शुरुआत 5 अक्टूबर को भारत में हुई थी और यह संस्करण अपने शुरूआती मैचों में ही कई जबरदस्त रिकॉर्ड का गवाह बन चुका है। अब तक हमें इस संस्करण में वनडे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टीम स्कोर, सबसे बड़ा सफल रन चेज, सबसे तेज शतक और सबसे ज्यादा शतक समेत और कई बड़े रिकॉर्ड बनते दिख चुके हैं। इस दौरान बल्लेबाजों का बोलबाला रहा और गेंदबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौजूदा वर्ल्ड कप में कई जबरदस्त शतक (List of batsman Who scored Hundred in World Cup 2023) भी देखने को मिले और अभी तक कई बल्लेबाज तीन अंक के स्कोर तक पहुँच चुके हैं।

वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण में 12 मैच खेले जा चुके हैं और फैंस को बल्लेबाजों से 12 शतक देखने को मिले हैं। 5 अक्टूबर को खेले गए मौजूदा संस्करण के पहले मैच में ही दो शतक देखने को मिले थे और इसके बाद शतकों के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। वहीं, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबले में चार शतक लगे थे, जो वनडे वर्ल्ड कप के किसी भी एक मैच में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी है।

भारत में हो रहे आईसीसी वर्ल्ड कप में पहला शतक न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे ने लगाया था। उन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में ही इंग्लैंड के खिलाफ एक धमाकेदार पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। वहीं, आखिरी शतक दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने लगाया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी और मौजूदा वर्ल्ड कप का अपना लगातार दूसरा शतक लगाया था।

आने वाले मैचों में हमें कई और शतकीय पारी देखने को मिल सकती हैं। इस आर्टिकल में हम वर्ल्ड कप 2023 में शतक लगाने वाले सभी बल्लेबाजों की लिस्ट लेकर आये हैं।

World Cup 2023 में शतक लगाने वाले सभी बल्लेबाजों की लिस्ट

नंबर खिलाड़ी टीम विरोधी टीम रन 1 डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड इंग्लैंड 152* 2 रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड इंग्लैंड 123* 3 क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका 100 4 रासी वैन डर डुसेन दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका 108 5 एडेन मार्करम दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका 106 6 डेविड मलान इंग्लैंड बांग्लादेश 140 7 कुसल मेंडिस श्रीलंका पाकिस्तान 122 8 सदीरा समरविक्रमा श्रीलंका पाकिस्तान 108 9 अब्दुल्लाह शफीक पाकिस्तान श्रीलंका 113 10 मोहम्मद रिज़वान पाकिस्तान श्रीलंका 131* 11 रोहित शर्मा भारत अफगानिस्तान 131 12 क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 109