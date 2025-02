4 गेंदबाज जिन्होंने Champions Trophy के पहले ओवर में डाली सबसे ज्यादा वाइड गेंद, मोहम्मद शमी के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Most Extras in the First Over of Champions Trophy: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का महामुकाबला शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले जा रहे इस मैच में दोनों ही टीमें अपने पूरे जोश के साथ एक-दूसरे को टक्कर दे रही है। जहां पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मज रिजवान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

टीम इंडिया टॉस हारने के बाद इस मैच में गेंदबाजी कर रही है। जहां मैच के शुरू होते ही टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी कर 5 विकेट लेने वाले इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने पहले ही ओवर में वाइड बॉल का रेला लगा दिया और एक के बाद एक 5 वाइड डाल दी। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने एक शर्मनाक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। तो चलिए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं वो 4 गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में पहले ओवर में डाली है सबसे ज्यादा विकेट।

4. मोहम्मद शमी (भारत) बनाम पाकिस्तान, दुबई, 2025- 5 वाइड

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेले जा रहे इस बड़े मैच में शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शमी ने इस मैच में पहले ही ओवर में 5 वाइड गेंद डाली। वो इसके साथ ही पहले ओवर में सबसे ज्यादा वाइड देने वाले चौथे गेंदबाज बन गए।

3. चामिंडा वास (श्रीलंका) बनाम बांग्लादेश, मोहाली, 2006- 6 वाइड

श्रीलंका के पूर्व महान तेज गेंदबाज चामिंडा वास एक बहुत बड़े गेंदबाज रहे हैं। इस गेंदबाज ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन इस लंकाई गेंदबाज ने 2006 के चैंपियंस ट्रॉफी में एक बहुत शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में पहले ही ओवर में 6 वाइड गेंद डाली थी।

2. डैरेन गॉफ (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज, द ओवल, 2004- 7 वाइड

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डैरेन गॉफ अपने दौर के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक थे। इस इंग्लिश गेंदबाज ने सालों तक अपने रूतबे को दिखाया है। लेकिन 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में द ओवल में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अपने पहले ही ओवर में 7 वाइड गेंद डाली थी।

1.तिनशे पन्यांगारा (ZIM) बनाम इंग्लैंड, बर्मिंघम, 2004- 7 वाइड

जिम्बाब्वे की टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही है। लेकिन 2004 के टूर्नामेंट में ये टीम खेली थी। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में जिम्बाब्वे के गेंदबाज तिनशे पन्यांगारा ने एक बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था। इंग्लैंड के खिलाफ इस गेंदबाज ने बर्मिंघम में खेले गए मैच में पहले ओवर में 7 वाइड गेंद डाल बैठे थे।

