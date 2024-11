RCB released Players who can get more than 10 crores in IPL Mega Auction: आईपीएल 2025 की रिटेंशन प्रक्रिया के खत्म होने के बाद से ही मेगा ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार है। इस मेगा टी20 लीग की बड़ी नीलामी होने में कुछ ही दिन बचे हैं। खिलाड़ियों के लिए सजने वाले बाजार में सभी टीमों के रिलीज किए गए खिलाड़ी होंगे, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के भी रिलीज किए गए प्लेयर्स की फौज होगी।

आरसीबी ने इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल हैं। इसके अलावा कई स्टार खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में उतरेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आरसीबी से हुए रिलीज हुए वो 3 खिलाड़ी जो आईपीएल मेगा 2025 में पा सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा की रकम।

3. विल जैक्स

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज विल जैक्स अब धीरे-धीरे अपने देश की नेशनल टीम में भी जगह बना रहे हैं। विल जैक्स को पिछले आईपीएल सीजन में आरसीबी के लिए धूम मचाते हुए देखा गया है। इस बल्लेबाज ने 2024 के आईपीएल में जबरदस्त कमाल किया। उन्होंने एक बेहतरीन शतक भी जड़ा था। अब वो मेगा ऑक्शन में उतरेंगे, जहां उन्हें लेने के लिए अच्छी खासी रेस दिख सकती है। इसी वजह से जैक्स 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत पा सकते हैं।

2. मोहम्मद सिराज

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईपीएल की उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने रिलीज कर दिया। सिराज रिलीज होने के बाद अब मेगा ऑक्शन में उतरेंगे। मौजूदा समय में भारत का ये तेज गेंदबाज बहुत ही अहम बन चुका है। ऐसे में बड़ी नीलामी के दौरान मोहम्मद सिराज के नाम की धूम रह सकती है। ऑक्शन टेबल पर जब इस तेज गेंदबाज का नाम आएगा तो उन्हें लेने के लिए होड़ मच सकती है। ऐसे में वो 10 करोड़ रूपये के आंकड़े को पार कर सकते हैं।

1. ग्लेन मैक्सवेल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर दिया गया है। आरसीबी ने मैक्सवेल को रिटेंशन में भाव नहीं दिया। जिसके बाद अब ये कंगारू खिलाड़ी आईपीएल मेगा ऑक्शन में उतरेगा। टी20 क्रिकेट फॉर्मेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक रहे मैक्सवेल को लेकर मेगा ऑक्शन में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है और उन्हें 10 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम मिल सकती है।

