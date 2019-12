भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 बल्लेबाज Cricket Lover FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 22, 2019

T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भारत में क्रिकेट को काफी पसंद किया जाता है। हर एक फैन का अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना रहता है। खैर, कुछ ही खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहते हैं। टेस्ट और वनडे के अलावा टी20 इंटरनेशनल को भी भारत में पसंद किया जाता है। IPL के आने से भारत में टी20 क्रिकेट एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंच गया हैं। 2006 में टी20 फॉर्मेट को इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद भारत ने भी इस फॉर्मेट को अपनाया और आज यह काफी सफल हो चुका है। भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल्स ने ढेरों रन बनाए हैं। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। #3 एमएस धोनी एमएस धोनी वर्ल्ड कप 2019 के बाद से धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं लेकिन इससे पहले वह भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। उन्होंने बतौर कप्तान पहले टी20 विश्व कप में टीम को जीत दिलाई थी। इसके बाद धोनी ने टी20 के साथ ही वनडे और टेस्ट में भी भारत की कमान संभाली है। धोनी के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 98 मैच खेले हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1617 रन बनाए हैं जहां उनका औसत 37.60 का रहा है। वह टीम के लिए लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, इस वजह से उनके आंकड़े थोड़े अलग है। एमएस का सर्वाधिक स्कोर 56 रन का है और उनका करियर स्ट्राइक रेट 126 के करीब है। वह 98 में से एक 42 परियों में नॉट आउट रहे हैं जो एक बड़ी बात है। धोनी ने 72 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी की है जिसमें उनकी टीम 41 मैच जीतने में सफल रही है। 1 / 3 NEXT Advertisement

