साल 2019 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 31, 2019

Dec 31, 2019 IST SHARE

रोहित शर्मा-मयंक अग्रवाल साल 2019 समाप्त हो गया। क्रिकेट के लिहाज से यह वर्ष काफी अच्छा कहा जा सकता है। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड ने जीता लेकिन असली क्रिकेट यानि टेस्ट क्रिकेट में आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हुई। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप की वजह से इस साल ज्यादा टेस्ट मैच देखने को नहीं मिले। कई खिलाड़ियों ने कम मैच खेलकर भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। रोहित शर्मा का नाम उनमें से एक है। इस साल टेस्ट क्रिकेट शुरुआत और अंत में देखने को मिला। बीच में आईपीएल और वर्ल्ड कप की वजह से सीमित ओवर क्रिकेट ही ज्यादा फोकस में रहा। अल्प समयकाल के लिए टेस्ट क्रिकेट देखने को मिला और कई खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से बेहतरीन पारियां खेली। इस आर्टिकल में उन खिलाड़ियों के बारे में जिक्र किया गया है जिन्होंने साल 2019 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़े। स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ टॉप पांच टेस्ट शतक वाले बल्लेबाजों की सूची में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का अंतिम स्थान है। उन्होंने एक साल में आठ टेस्ट मैचों की 13 पारियों में कुल 3 शतक जड़े। उनका सर्वाधिक स्कोर 211 रन का रहा। स्मिथ ने इस दौरान 74 से ज्यादा के औसत से 965 रन भी बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए बढ़िया खेल दिखाया। 1 / 3 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...