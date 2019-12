Mzansi Super League 2019: पार्ल रॉक्स ने जीता ख़िताब, फाइनल में एबी डीविलियर्स की टीम हारी

Mzansi Super League 2019: पार्ल रॉक्स ने जीता ख़िताब, फाइनल में एबी डीविलियर्स की टीम हारी निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 18 Dec 2019, 17:43 IST SHARE

चैंपियन पार्ल रॉक्स की टीम फाफ डू प्लेसी की कप्तानी में पार्ल रॉक्स की टीम ने दूसरा Mzansi Super League का खिताब जीत लिया। फाइनल में पार्ल रॉक्स ने टशवाने स्पार्टन्स की टीम को आठ विकेट से हराया और पहली बार खिताब जीता। टशवाने स्पार्टन्स ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए एबी डीविलियर्स के 51 रनों की मदद से 147/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में पार्ल रॉक्स ने "मैन ऑफ़ द मैच" हेनरी डेविड्स के धुआंधार 77 रनों की मदद से 15वें ओवर में ही सिर्फ दो विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। लीग स्टेज में पार्ल रॉक्स की टीम 10 मैचों में 6 जीत और 27 अंकों के साथ टॉप पर रही और सीधे फाइनल में प्रवेश किया था। नेल्सन मंडेला बे जायंट्स की टीम ने भी 10 मैच में 6 जीत के साथ 27 अंक हासिल किये, लेकिन नेट रन रेट में पार्ल रॉक्स से पीछे दूसरे स्थान पर रहे। टशवाने स्पार्टन्स की टीम 10 मैच में 3 जीत और 23 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही और एलिमिनेटर में उनका सामना नेल्सन मंडेला बे जायंट्स के खिलाफ हुआ, जहाँ उन्होंने 22 रनों से जीत हासिल की। टशवाने स्पार्टन्स के 166/4 के जवाब में नेल्सन मंडेला बे जायंट्स की टीम 144/8 का स्कोर ही बना सकी। नेल्सन मंडेला बे जायंट्स के बेन डंक ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 415 रन बनाये, वहीँ नेल्सन मंडेला बे जायंट्स के ही इमरान ताहिर ने सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए। टूर्नामेंट में एक भी शतक नहीं लगा और दो बल्लेबाज (बेन डंक एवं जानेमन मलान) 99 के स्कोर पर नाबाद रहे। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड केप टाउन ब्लिट्ज़ के डेल स्टेन (3/10) के नाम रहा। डरबन हीट 22 अंकों के साथ चौथे, केप टाउन ब्लिट्ज़ 19 अंकों के साथ पांचवें और जोज़ी स्टार्स सिर्फ 6 अंकों के साथ छठे यानी आखिरी स्थान पर रही। Advertisement

