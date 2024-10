नताशा स्टेनकोविक के साथ शॉपिंग करने पहुंचे अगस्त्या, कैमरा देख पोज देते आए नजर

Natasa Stankovic and Agastya spotted together: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद उनकी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हाल ही में नताशा का यूट्यूब पर ‘तेरे करके’ गाना रिलीज हुआ है। नताशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए सभी फैंस को जानकारी दी है। इस गाने में नताशा काफी खूबसूरत लग रही हैं।

इसी साल (2024) जुलाई में हार्दिक पांड्या और नताशा का तलाक हुआ था, तलाक के बाद दोनों ही अपने- अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। जहां हार्दिक पंड्या बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में व्यस्त हैं, वहीं नताशा स्टेनकोविक ने भी अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। नताशा ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा है। वहीं नताशा और अगस्त्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अगस्त्या अपनी मां की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं।

मां के साथ खरीदारी करने पहुंचे अगस्त्या

नताशा और अगस्त्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को जूमटीवी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इस वीडियो में नताशा और अगस्त्या ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब पैपराजी ने अगस्त्या से हाय किया तो अगस्त्या ने भी हाय करते हुए खास अंदाज में पोज दिए।

वहीं नताशा के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट कर लिखा कि Kid is angry for his mom taken away dad love from him।। वहीं एक और ने कमेंट कर लिखा कि अगस्त्या गुस्से में नजर आ रहे हैं।।

नताशा स्टेनकोविक के वीडियो पर यूजर ने किया कमेंट (photo credit: instagram/zoomtv)

नताशा ने नया गाना हुआ रिलीज

हाल ही में नताशा का एक डांस नंबर रिलीज हुआ है। ये प्रोजेक्ट उनके और हार्दिक के तलाक के बाद का पहला प्रोजेक्ट है। मंगलवार को गाना रिलीज हो गया है और फैंस अब गाने में नताशा को काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस गाने में नताशा के साथ पंजाबी सिंगर प्रीतिंदर भी नजर आ रहे हैं। फैंस नताशा के नए प्रोजेक्ट के लिए काफी खुश है, नताशा अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं।

