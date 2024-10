Natasa Stankovic dance with Sagar Bora: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सर्बिया से वापस आने के बाद तो मानों जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है। वह अक्सर अपनी फोटो, डांस और ट्रैवेलिंग वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में नताशा का एक डांस नंबर तेरे करके रिलीज हुआ है जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। फैंस उनके इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं।

वहीं नताशा अपने लेटेस्ट सॉन्ग ‘तेरे करके’ सॉन्ग पर एल्विश यादव के साथ भी रील बनाती दिखीं। जहां एक तरफ नताशा के फैंस खुश हैं, वहीं एल्विश के साथ नताशा का रील बनाना कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया। यूजर्स ने एल्विश और नताशा को काफी ट्रोल भी किया। वहीं मंगलवार शाम नताशा ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह एल्विश नहीं, बल्कि किसी और के साथ डांस करती हुई नजर आईं।

नताशा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

नताशा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह सागर बोरा के संग अपने हालिया रिलीज गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं नताशा ने अपने वीडियो के कैप्शन में अंग्रेजी में लिखा कि It was fun creating this one! The song keeps growing, thank you everyone!

लेकिन उन्हें इस शख्स के साथ डांस करने की वजह से ट्रोल भी किया जा रहा है। एक यूजर ने नताशा की पोस्ट पर कमेंट कर लिखा कि तुम लोगों ने इसे स्टार बना रखा है, वरना ये जहां की है कोई जानता भी नहीं है इसे।

नताशा की पोस्ट पर यूजर ने किया कमेंट (photo credit: instagram/natasastankovic__)

कौन हैं सागर बोरा?

सागर बोरा प्रसिद्ध डांसर हैं। उन्होंने 2015 में स्टार प्लस पर प्रसारित सबसे अच्छे और पसंद किए जाने वाले डांस रियलिटी शो डांस प्लस सीजन 1 में अपना जलवा दिखाया था। सागर बोरा ने युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा के साथ झलक दिख ला जा के मंच पर भी डांस किया था। उन्होंने रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित एक संगीत एल्बम "जीएफ बीएफ" की कोरियोग्राफी भी की है। डांसर सागर बोरा "वर्ल्ड हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप 2016, लास वेगास (यूएसए)" के फाइनलिस्ट और तीसरे रनर अप थे।

