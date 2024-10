Natasa Stankovic Share Instagram story: हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक इस साल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में हैं। साल 2020 में हार्दिक ने नताशा से शादी की थी और इस साल 18 जुलाई को हार्दिक और नताशा तलाक हो गया। इनका रिश्ता खत्म हो गया लेकिन साथ में नाम अभी जोड़ा जाता है। नताशा और हार्दिक का एक बेटा है, जिसका नाम अगस्त्या है। दोनों के अलग होने के बाद कुछ खबरें ऐसी भी आईं कि हार्दिक किसी और को डेट कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सफाई नहीं दी।

हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स की नजर नताशा स्टेनकोनिक पर रहती हैं। इन दिनों वह जहां भी जा रही हैं, उनके साथ अलेक्जेंडर एलेक्स इलिक भी खूब नजर आ रहे हैं। चाहे वेकेशन हो या फिर कोई बॉलीवुड पार्टी, दोनों अक्सर साथ ही दिख रहे हैं। नताशा अपनी और अलेक्जेंडर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इस बीच नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक खास स्टोरी शेयर की है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं।

नताशा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

नताशा ने बुधवार दोपहर अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें अंग्रेजी में लिखा है कि it's easy to choose god but when God choses you it ain't walk in the park, you literally become the devils target.. जिसका हिंदी में आशय है कि यह आसान है, भगवान को चुनें लेकिन जब भगवान आपको चुनता है तो पार्क में घूमना जैसा नहीं है, आप सचमुच शैतान का निशाना बन जाते हैं। नताशा स्टोरी के जरिए किस पर निशाना साध रही हैं, यह तो वही बता सकती हैं।

नताशा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/natasastankovic__)

आपको बता दें कि इन दिनों नताशा के साथ नजर आ रहे है अलेक्जेंडर एलिक्स का नाम दिशा पाटनी के साथ भी जुड़ चुका है। अलेक्जेंडर वेब सीरीज 'गिरगिट' में भी नजर आ चुके हैं। तब दिशा पाटनी और टाइगर के ब्रेकअप की खबरें भी खूब थीं, उस वक्त दिशा के साथ वह खूब नजर आने लगे थे। वहीं अब वह नताशा के साथ दिखाई देते हैं।

