Natasa Stankovic instagram story: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक ईश्वर में काफी विश्वास रखती हैं। वह अक्सर इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी ईश्वर से जुड़ी स्टोरी शेयर करती रहती हैं। जिसे देख कर साफ समझ आता है कि वो धार्मिक आस्था की प्रवृति वाली हैं। हाल ही में नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने फ्रेंड सर्किल और गॉड का जिक्र किया है। नताशा की स्टोरी देखकर लगता है कि वह किसी पर तंज कस रही हैं, या फिर अपनी स्टोरी के जरिए किसी को समझाना चाह रही हैं कि आपसे बड़ा भी इस दुनिया में कोई और है।

नताशा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

नताशा ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने luismarquezjr इंस्टाग्राम पेज की एक पोस्ट को शेयर किया है। जिसमें अंग्रेजी में लिखा है कि In the book of Mark, Jesus healed a paralyzed man because of his friends this is why your circle matters। इसका हिंदी में आशय है कि मार्क की किताब में, यीशु ने अपने दोस्तों की वजह से एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक किया, यही कारण है कि आपका सर्कल मायने रखता है।। यह बात तो बिल्कुल सही है कि जैसा इंसान का सर्कल होता है वह वैसे ही कार्य करता है। नताशा अक्सर ही अपने अकाउंट पर क्रिप्टिक स्टोरी शेयर करती रहती हैं।

अली गोनी के साथ रिलेशनशिप में

अभी हाल ही में नताशा और हार्दिक का तलाक हुआ है, जिसके बाद से लगातार नताशा और अलेक्जेंडर के अफेयर की खबरें आ रही हैं, वहीं हार्दिक से शादी करने पहले नताशा स्टेनकोविक अली गोनी को डेट कर रही थीं। दोनों का कुछ साल रिश्ता अच्छा चला लेकिन बाद में नताशा और अली गोनी का ब्रेकअप हो गया था। अली से ब्रेकअप करने के बाद नताशा ने हार्दिक को डेट किया। दोनों की शादी भी काफी चर्चित रही थी। दोनों ने अलग-अलग धर्म से होने के बावजूद शादी भी रचाई थी। वहीं हार्दिक से तलाक के बाद खबरें हैं कि नताशा अलेक्जेंडर को डेट कर रही हैं, लेकिन इसके बारें में सिर्फ खबरें ही हैं।

