नताशा स्टेनकोविक ने लोगों को दी खास नसीहत, अपने नए पोस्ट के जरिए कही बड़ी बात

Natasa Stankovic share a instagram story: टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने खेल से देशभर में मशहूर है। इस हरफनमौला खिलाड़ी के देश भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं। हार्दिक पांड्या जितना अपने खेल की वजह से फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती है। चूंकि हार्दिक पांड्या एक मशहूर क्रिकेटर हैं तो हर किसी को उनकी लाइफ के बारे में जानने में दिलचस्पी रहती है।

वहीं हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद अपनी एक अलग जगह बनाने में लगी हुई हैं। नताशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और अपने जीवन अपने विचारों को बेबाकी से सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हैं। नताशा स्टेनकोविक अक्सर ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करती है, उनकी स्टोरी को देखकर लगता है, जैसे वह बातों ही बातों में किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर स्टोरी के जरिए वह किसी पर तंज कस रही हैं। नताशा स्टेनकोविक अपनी लाइफ के बारे में कभी कुछ भी नहीं बोलती हैं। ऐसे में जानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है।

नताशा स्टेनकोविक ने शेयर की मोटिवेशनल इंस्टा स्टोरी

नताशा स्टेनकोविक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने thegoodquote इंस्टाग्राम पेज की एक पोस्ट को शेयर किया है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंग्रेजी में लिखा है कि Allow people to have their moods, and allow those moods to have nothing to do with you। नताशा अपनी स्टोरी से कहना चाह रही हैं कि लोगों को उनके मूड के बारे में जानने दें और उन मूड का आपसे कोई लेना-देना न होने दें।

हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का अभी कुछ महीने पहले ही तलाक हुआ है। नताशा और हार्दिक की शादी काफी चर्चित शादी थी। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज फिर दो अलग- अलग रीति- रिवाजों से शादी की थी लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। साल के शुरुआत में ही दोनों के रिश्तें को लेकर तरह- तरह की अफवाहें आ रही थीं और साल के बीच (जुलाई में ) दोनों एक पोस्ट के जरिए तलाक का फैसला सुना दिया था।

