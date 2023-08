दुबई में T20I सीरीज जीतने के बाद अगले दिन यूके पहुंची न्यूजीलैंड टीम, ट्रैवेलिंग का खास वीडियो आया सामने 

सभी टीमें मौजूदा समय में वर्ल्ड कप 2023 (Cricket World Cup 2023) की तैयारियों में व्यस्त हैं। टीमों को अपनी तैयारी के लिए काफी मैच खेलने को मिल रहे हैं। कई टीमों का कार्यक्रम इस दौरान काफी व्यस्त भी है। न्यूजीलैंड (New Zealand Cricket Team) की टीम ने हाल ही दुबई का दौरा किया था, वहां उन्होंने यूएई (UAE vs NZ) के विरुद्ध तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली थी। वहीं, कीवी टीम बिना ब्रेक लिए अब अपने अगले दौरे के लिए इंग्लैंड (ENG vs NZ) भी पहुंच चुकी है।

दरअसल, blackcapz ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कीवी टीम के दुबई से इंग्लैंड पहुंचने तक का एक खास ट्रैवेलिंग वीडियो शेयर किया। वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया कि यूएई के खिलाफ टी20 सीरीज का आखिरी मैच (20 अगस्त) रात को 9.25 बजे खत्म हुआ और 9.45 तक प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म हुई। फिर 11.05 बजे टीम अपने होटल में पहुंची और सुबह 4.45 बजे कीवी स्क्वाड दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस तरह दोपहर 12.30 टीम बर्मिंघम पहुंच गई थी और 4.30 बजे तक टीम ने वॉर्सेस्टरशायर के अपने होटल में चेक-इन कर लिया।

blackcapz ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,

दुबई में टी-20 सीरीज़ जीतने से लेकर यूके तक।

गौरतलब है कि न्यूजीलैंड और यूएई के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी जिसे कीवियों ने 2-1 से जीती। वहीं, अब न्यूजीलैंड अपने इंग्लैंड दौरे पर चार टी20 और चार वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरे का आगाज 30 अगस्त से जाने वाले पहले टी20 मुकाबले से होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ एक अभ्यास टी20 मुकाबले में भिड़ेगी।

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम:

टिम साउदी (कप्तान), फिन एलेन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लोकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी, काइले जैमिसन, एडम मिलने, डैरिल मिचेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, टिम साइफर्ट और ईश सोढ़ी।

इंग्लैंड दौरे पर न्यूजीलैंड की वनडे टीम

टॉम लैथम (कप्तान) ,फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, एडम मिल्ने, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोलस, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी और विल यंग।