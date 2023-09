अफगानिस्तान (Afghanistan Cricket Team) के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) के चाहने वालों की कमी नहीं है। भारत में भी उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। राशिद इन दिनों वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आये हुए हैं। इस बीच तिरुवनंतपुरम में उन्हें अपने कुछ भारतीय फैंस से मलयालम भाषा में बातचीत करते हुए देखा, जिसका वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है।

25 वर्षीय ऑलराउंडर को स्टैंड्स में मौजूद कुछ फैंस से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहले इंग्लिश में उनका हालचाल पूछा। इसके बाद राशिद ने उनसे पूछा कि, 'केरला में कैसे बोलते हैं How Are You?' कुछ फैंस ने उन्हें फिर अपनी भाषा में इसे बोला और राशिद उनके पीछे उसे दोहराते हुए नजर आये। इसके बाद उन्होंने अपने फैंस से हाथ मिलाया और तस्वीरें भी खिंचवाई।

आप भी देखें यह वीडियो:

बता दें कि अफगानिस्तान को टूर्नामेंट का पहला वार्म-अप मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलना था, लेकिन यह बारिश में धूल गया। हशमतुल्ला शाहिदी एंड कंपनी अपने दूसरे वार्म-अप मैच में श्रीलंका के साथ भिड़ेगी, जो कि 3 अक्टूबर को गुवाहटी में आयोजित होगा।

गौरतलब है कि भारतीय सरजमीं पर राशिद खान का प्रदर्शन देखने लायक होगा। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुरलीधरन को भरोसा है कि वह टूर्नामेंट के दौरान अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों पर हावी रहेंगे। अफगान टीम के इस लेग स्पिनर ने अपने वनडे करियर में अब तक 94 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 19.53 की औसत से 172 विकेट हासिल किये हैं।

अफगानिस्तान की ओर से टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। 82 टी20 मैचों में राशिद ने 130 बल्लेबाजों का शिकार किया है। बता दें कि प्रमुख टूर्नामेंट में अफगान टीम अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के विरुद्ध करेगी। दोनों टीमें 7 अक्टूबर को धर्मशाला के मैदान पर आमने-सामने होंगी।