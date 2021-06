शेफाली वर्मा ने कम उम्र में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी

Youngest players to feature in all three International formats:



17y 078d Mujeeb Ur Rahman (AFG)



17y 086d Sarah Taylor (ENG-W)



17y 104d Ellyse Perry (AUS-W)



17y 108d Mohammad Amir (PAK)



17y 150d Shafali Verma (IND-W) ⭐️



Source: @ESPNcricinfo #ENGvIND #ENGWvINDW