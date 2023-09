दक्षिण अफ्रीका (South Africa Cricket Team) की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूज़ीलैंड (New Zealand Cricket Team) की महिला क्रिकेट टीम को लगातार दूसरे वनडे मैच में हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई न्यूज़ीलैंड (SA-W vs NZ-W) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बनाए थे, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 45.2 ओवर में तीन विकेट गंवाकर पार कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत गई।

इस मैच में मेज़बान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और वो लगातार अंतराल पर न्यूज़ीलैंड टीम के बल्लेबाजों को आउट करते रहे। न्यूज़ीलैंड की ओर सलामी बल्लेबाज एमेलिया केर ने सबसे ज्यादा 88 रनों की पारी खेली। उनके अलावा मैडी ग्रीन ने 43, और हन्नाह रोव 40 रनोंं की पारी खेली।

कप्तान ने शतकीय पारी खेलकर जिताया मैच

इन तीनों के अलावा न्यूज़ीलैंड की कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाई। इस तरह से न्यूज़ीलैंड 49.5 ओवर में 253 रन बनाकर ऑल-आउट हो गई। उधर, दक्षिण अफ्रीका की ओर से नदीन डी क्लर्क, और नोनकुलुलेको एमलाबा ने 3-3 विकेट चटकाए। उनके अलावा मसाबाटा क्लास को 2, अयाबोंगा खाका, और मरिजाने कैप को 1-1 विकेट पाने में कामयाबी हासिल हुई।

मेहमानों द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेज़बान टीम शुरुआती ओवरों में कुछ विकेट जरूर गंवाए, लेकिन उसके बाद एकतरफा अंदाज में मैच जीत लिया। कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने 124 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

उनके अलावा सुने लूस ने 53, और मरिजाने कैप ने नाबाद 45 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। उधर, न्यूज़ीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने अपने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन विकेट सिर्फ दो गेंदबाजों को मिली। ली ताहुहू को 2, और हन्नाह रोव को 1 विकेट पाने में कामयाबी हासिल हुई।