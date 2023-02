JioCinema @JioCinema



RCB bag Renuka Singh Thakur for 1.5 CR. "𝑌𝑒ℎ ℎ𝑎𝑎𝑡ℎ ℎ𝑢𝑚𝑘𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒, 𝑇ℎ𝑎𝑘𝑢𝑟!"RCB bag Renuka Singh Thakur for 1.5 CR. #WPLAuction

"𝑌𝑒ℎ ℎ𝑎𝑎𝑡ℎ ℎ𝑢𝑚𝑘𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒, 𝑇ℎ𝑎𝑘𝑢𝑟!"RCB bag Renuka Singh Thakur for 1.5 CR. #WPLAuction https://t.co/U8w0SKrTKT

🥳Scenes from the 𝕝𝕠𝕦𝕕𝕖𝕤𝕥 𝕣𝕠𝕠𝕞 𝕚𝕟 𝕊𝕠𝕦𝕥𝕙 𝔸𝕗𝕣𝕚𝕔𝕒 today as Renuka Singh gets mobbed by team-mates