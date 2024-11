9 batters who hit a six on their first ball in T20Is: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। हाई स्कोरिंग रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराकर सीरीज में 2-1 से लीड बना ली है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रनों का स्कोर खड़ा किया। जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 208 रन बना सकी।

सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स बनते और टूटते देखे गए। जहां इस हाई स्कोरिंग मैच में बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला। टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले रमनदीप सिंह ने 6 गेंद में 15 रन की पारी खेली और इस छोटी पारी से ही उन्होंने एक खास लिस्ट में जगह बना ली है।

रमनदीप सिंह ने अपने T20I करियर की पहली ही गेंद पर लगाया छक्का

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस मैच में युवा स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी रमनदीप सिंह को डेब्यू का मौका मिला। उन्होंने भारत के लिए अपने T20I करियर की पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया और छक्का जड़ दिया। वो टी20 इंटरनेशनल में करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले 9वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बने। इस आर्टिकल में हम सभी 9 बल्लेबाजों का जिक्र करने जा रहे हैं।

T20I में पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

1. सोहेल तनवीर (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर टी20 इंटरनेशनल इतिहास में अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। उन्होंने 2007 में डेब्यू किया था, जहां उनकी बल्लेबाजी नहीं आयी। इसके बाद फाइनल मैच में भारत के खिलाफ अपने टी20 करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया।

2. जेरोम टेलर (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज जेरोम टेलर ने 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें बल्लेबाजी का मौका अपने करियर के तीसरे मैच में मिला और जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली ही गेंद में छक्का जड़ दिया।

3. जेवियर मार्शल (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के एक और पूर्व खिलाड़ी जेवियर मार्शल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था और उन्होंने करियर की पहली ही गेंद में छक्का लगा दिया।

4. किरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज)

टी20 इंटरनेशनल में की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों में वेस्टइंडीज का जलवा रहा है। किरोन पोलार्ड ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया, लेकिन यहां उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। इसके बाद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे और पहली गेंद पर छक्का लगाया।

5. टीनो बेस्ट (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट ने फरवरी 2013 में डेब्यू किया, लेकिन इसके बाद वो काफी समय बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। इसके बाद जुलाई 2013 में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार बैटिंग का मौका मिला और अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया।

6. मंगालिसो मोसेहले (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल चुके क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज मंगालिसो मोहसेहले ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया था।

7. सूर्यकुमार यादव (भारत)

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टी20 मैच की पहली गेंद पर छक्के से शुरुआत की थी।

8. एंडिल सिमलाने (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी एंडिल सिमलाने ने भारत के खिलाफ 2024 में डेब्यू टी20आई मैच की पहली गेंद पर छक्के से स्टार्ट किया।

9. रमनदीप सिंह (भारत)

टी20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने की लिस्ट में अब भारत के रमनदीप सिंह का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया।

