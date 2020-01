रणजी ट्रॉफी 2019-20, छठा राउंड: दूसरे दिन के खेल का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 20, 2020

Jan 20, 2020 IST SHARE आर अश्विन रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड के दूसरे दिन कुछ मैचों के नतीजे आ गए। रविचंद्रन अश्विन ने घातक गेंदबाजी करते हुए सात विकेट चटकाए और तमिलनाडु को जीत दिलाई। इसके अलावा राजस्थान ने केरल को बुरी तरह हराया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी पराजय का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ के लिए मनन वोहरा ने शतक जड़ा। सभी मैचों का संक्षिप्त हाल इस प्रकार है: ग्रुप ए विदर्भ vs दिल्ली दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए विदर्भ ने बिना किसी नुकसान के 35 रन बनाए हैं। उनके पास कुल 51 रन की बढ़त है। गुजरात vs पंजाब दूसरी पारी में खेलते हुए गुजरात ने बिना किसी नुकसान के 23 रन बनाए हैं। गुजरात के पास 79 रन की लीड है। पंजाब की पहली पारी 229 रन पर सिमटी। Advertisement बंगाल vs हैदराबाद बंगाल के खिलाफ हैदराबाद की हालत खराब है। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट खोकर 83 रन बनाए हैं। वे अभी 552 रन पीछे हैं। केरल vs राजस्थान राजस्थान ने एक पारी और 96 रन से मैच जीता। राजस्थान ने पहली पारी में 268 रन बनाकर केरल को दूसरी पारी में 82 रन पर आउट कर दिया। शुभम शर्मा ने छह विकेट चटकाए। ग्रुप बी हिमाचल प्रदेश vs बड़ौदा पहली पारी में बड़ौदा ने दो विकेट पर 150 रन बनाए हैं। अभी भी वे हिमाचल के स्कोर से 346 रन पीछे हैं। उत्तर प्रदेश vs मुंबई इस मैच में पहली पारी में खेलते हुए मुंबई ने दो विकेट पर 20 रन बनाए हैं। उत्तर प्रदेश ने पहली पारी आठ विकेट पर 625 रन बनाकर घोषित की। अक्षदीप नाथ ने शतक जड़ा, उपेन्द्र यादव ने नाबाद दोहरा शतक उड़ाया। सौराष्ट्र vs मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ने पहली पारी में पांच विकेट पर 183 रन बनाए। अभी वे सौराष्ट्र से 161 रन पीछे हैं। रेलवे vs तमिलनाडु तमिलनाडु ने एक पारी और 164 रन से मैच जीता। दूसरी पारी में रेलवे की टीम 90 रन पर सिमट गई। तमिलनाडु ने पहली पारी में 330 रन बनाए। रेलवे की पहली पारी 76 रन पर सिमटी। रविचंद्रन अश्विन ने मैच में सात विकेट चटकाए। ग्रुप सी त्रिपुरा vs छत्तीसगढ़ इस मैच में छत्तीसगढ़ ने त्रिपुरा को एक पारी और 28 रन से हरा दिया। त्रिपुरा ने पहली पारी में 53 रन बनाए। जवाब में छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में 225 रन बनाए और त्रिपुरा की टीम दूसरी पारी में 144 रन पर आउट हो गई। महाराष्ट्र vs असम इस मैच में महाराष्ट्र ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 106 रन बनाए है और उनके पार 37 रन की बढ़त है। उत्तराखंड vs झारखण्ड दूसरी पारी में उत्तराखंड ने बिना कोई विकेट गंवाए चार रन बनाए हैं, वे अभी झारखण्ड से 67 रन पीछे हैं। ओडिसा vs जम्मू-कश्मीर ओडिसा ने दूसरी पारी में सात विकेट पर 136 रन बनाकर 173 रन की लीड प्राप्त की है। हरियाणा vs सेना इस मैच में हरियाणा ने दूसरी पारी में 133 रन बनाए। उनके पास कुल 212 रन की लीड है। सेना को लक्ष्य का पीछा करना है। प्लेट ग्रुप गोवा vs चंडीगढ़ फहली पारी में खेलते हुए चंडीगढ़ ने तीन विकेट पर 310 रन बनाए हैं। शिवम भाम्बरी और मनन वोहरा ने शतक जड़े। चंडीगढ़ के पास 59 रन की बढ़त है। मेघालय vs मणिपुर इस मैच में मेघालय ने एक पारी और 116 रन से जीत हासिल की है। नागालैंड vs बिहार बिहार ने पहली पारी में पांच विकेट पर 244 रन बनाए हैं और 78 रन की लीड प्राप्त की है। पांडिचेरी vs अरुणाचल प्रदेश इस मैच की दूसरी पारी में खेलते हुए पांडिचेरी ने सात विकेट पर 264 रन बनाए हैं। उनके पास 281 रन की बढ़त है। सिक्किम vs मिजोरम मिजोरम से मिले 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिक्किम ने पांच विकेट पर 112 रन बनाए हैं। उन्हें अभी 130 रन और चाहिए। Advertisement

