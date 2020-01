रणजी ट्रॉफी 2019-20, पांचवां राउंड: पहले दिन के खेल का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 11, 2020

Jan 11, 2020 IST SHARE चेतेश्वर पुजारा रणजी ट्रॉफी में शनिवार को पांचवें राउंड का खेल शुरू हुआ। पहले दिन के खेल में कई दिलचस्प चीजें देखने को मिली। चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद 162 रन की पारी खेली लेकिन स्पिनर परवेज रसूल ने उनसे एक कदम आगे जाकर जम्मू-कश्मीर के लिए नाबाद 171 रन बनाए। अश्विन ने अपनी टीम तमिलनाडु के लिए तीन विकेट चटकाए। सभी मैचों का संक्षिप्त हाल इस तरह है: ग्रुप ए गुजरात vs राजस्थान इस मैच में पहले दिन गुजरात ने चार विकेट पर 258 रन बनाए। दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। केरल vs पंजाब पंजाब ने पहली पारी में दो विकेट पर 46 रन बनाए। केरल की पहली पारी 227 रन पर सिमटी। सिद्धार्थ कौल ने पंजाब के लिए तीन विकेट झटके। बंगाल vs विदर्भ Advertisement इस मैच में बंगाल ने पहली पारी में 170 रन बनाए। विदर्भ के लिए अक्षय वाखरे ने पांच विकेट चटकाए। विदर्भ ने पहली पारी में तीन विकेट पर 89 रन बनाए हैं। हैदराबाद vs आंध्रा पहली पारी में आंध्रा ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बनाए हैं। हैदराबाद नकी पहली पारी 225 रन पर सिमट गई। केवी शशिकांत ने आंध्रा के लिए 5 विकेट चटकाए। ग्रुप बी उत्तर प्रदेश vs बड़ौदा पहले दिन उत्तर प्रदेश ने पांच विकेट पर 295 रन बनाए हैं। मोहम्मद सैफ 99 रन बनाकर खेल रहे हैं। मुंबई vs तमिलनाडु मुंबई ने छह विकेट खोकर 284 रन बनाए। उनके दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए। अश्विन ने तमिलनाडु के लिए तीन विकेट झटके। सौराष्ट्र vs कर्नाटक पहले खेलते हुए सौराष्ट्र ने दो विकेट पर 296 रन बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा 162 रन बनाकर खेल रहे हैं। ग्रुप सी छत्तीसगढ़ vs असम पहले दिन छत्तीसगढ़ ने सात विकेट पर 276 रन बनाए। अमनदीप खरे ने शतक जड़ा। रियान पराग ने असम के लिए तीन विकेट झटके। त्रिपुरा vs उत्तराखंड बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हुआ। महाराष्ट्र vs झारखण्ड पहले खेलते हुए महाराष्ट्र ने पांच विकेट पर 227 रन बनाए हैं। दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। जम्मू-कश्मीर vs सेना इस मैच में जम्मू-कश्मीर ने सात विकेट पर 338 रन बनाए। भारतीय स्पिनर परवेज रसूल ने नाबाद 171 रन बनाए। हरियाणा vs ओडिसा पहली पारी में हरियाणा की टीम 90 रन पर आउट हुई। सूर्यकांत प्रधान ने ओडिसा के लिए 6 विकेट चटकाए। जवाब में ओडिसा ने पांच विकेट पर 141 रन बनाए हैं। प्लेट ग्रुप नागालैंड vs अरुणाचल प्रदेश इस मैच में पहले दिन खेलते हुए नागालैंड ने पांच विकेट पर 356 रन बनाए। श्रीकांत मुंडे ने 166 रन बनाए। चंडीगढ़ vs सिक्किम पहले खेलते हुए सिक्किम की टीम 264 रन बनाकर आउट हो गई। चंडीगढ़ ने जवाब में चार रन पर एक विकेट गंवाया। बिहार vs मणिपुर इस मैच में बिहार ने पहले खेलते हुए पांच विकेट पर 308 रन बनाए। गोवा vs पांडिचेरी इस मुकाबले में गोवा ने सैट विकेट पर 252 रन बनाए हैं।

