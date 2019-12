रणजी ट्रॉफी 2019-20: दूसरे राउंड के पहले दिन के खेल का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 17 Dec 2019, 17:55 IST SHARE

आर अश्विन रणजी ट्रॉफी 2019-20 में मंगलवार को दूसरा राउंड शुरू हुआ। कुल 36 टीमों के बीच अठारह मैच खेले जा रहे हैं। संजू सैमसन ने केरल के लिए शतक जड़ा। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पांच विकेट झटके। रॉबिन उथप्पा ने अर्धशतक जड़ा। जयदेव उनादकट और मयंक मार्कंडेय ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। दूसरे राउंड के पहले दिन का हाल कुछ इस प्रकार है: ग्रुप ए दिल्ली vs आंध्रा इस मैच में दिल्ली की टीम पहली पारी में 215 रन बनाकर आउट हो गई। नितीश राणा ने सबसे अधिक 51 रन बनाए। आंध्रा के लिए शशिकांत ने सबसे अधिक पांच विकेट हासिल किये। केरल vs बंगाल केरल ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में सैट विकेट पर 237 रन बनाए। संजू सैमसन ने शानदार 116 रन की पारी खेली। रॉबिन उथप्पा ने भी फिफ्टी जड़ी। विदर्भ vs राजस्थान इस मैच में पहली पारी में विदर्भ ने चार विकेट पर 288 रन बनाए हैं। फैज फजल ने शानदार 136 रन की पारी खेली। Advertisement हैदरबाद vs पंजाब पटियाला में खेले जा रहे इस मैच में हैदराबाद की पहली पारी 242 रन पर समाप्त हो गई। उनके दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। गुरकीरत सिंह ने चार और मयंक मार्कंडेय ने तीन विकेट झटके। ग्रुप बी उत्तर प्रदेश vs कर्नाटक इस मैच में यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 232 रन बनाए। आर्यन जुयाल ने शतक जड़ा। अभिमन्यु मिथुन ने तीन विकेट हासिल किये। मध्य प्रदेश vs बड़ौदा माध्य प्रदेश की पहली पारी 125 रन पर सिमट गई। जवाब में खेलते हुए बड़ौदा ने तीन विकेट पर 86 रन बनाए हैं। रेलवे vs सौराष्ट्र रेलवे ने 9 विकेट पर 202 रन बनाए। सौराष्ट्र के लिए जयदेव उनादकट ने चार विकेट प्राप्त किये। हिमाचल प्रदेश vs तमिलनाडु हिमाचल की टीम 158 रन बनाकर आउट हो गई। तमिलनाडु के लिए रविचंद्रन अश्विन ने पांच विकेट झटके। जवाब में तमिलनाडु ने बिना किसी नुकसान के 8 रन बनाए। ग्रुप सी असम vs झारखण्ड पहले खेलते हुए असम की टीम 162 रन बनाकर आउट हो गई। अनुकूल रॉय ने चार और शाहबाज नदीम ने तीन विकेट झटके। उत्तराखंड vs छत्तीसगढ़ इस मैच में उत्तराखंड की टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में खेलते हुए छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में पांच विकेट पर 109 रन बनाए हैं। हरियाणा vs त्रिपुरा इस मैच में त्रिपुरा की पहली पारी 63 रन पर सिमट गई। हर्शल पटेल ने सात विकेट झटके। जवाब में हरियाणा ने दो विकेट पर 132 रन बनाए। जम्मू और कश्मीर vs महाराष्ट्र इस मैच की पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने 209 रन बनाए। महाराष्ट्र की टीम ने 3 विकेट पर 51 रन बनाए हैं। सेना vs ओडिसा इस मैच में सेना ने पहले बल्लेबाजी कर 271 रन बनाए। ओडिसा के बसंत मोहंती ने छह विकेट झटके। जवाब में ओडिसा ने बिना किसी नुकसान के 43 रन बनाए। प्लेट ग्रुप मणिपुर vs नागालैंड इस मैच में पहले खेलते हुए मणिपुर की टीम 116 रन पर आउट हो गई। जवाब में खेलते हुए नागालैंड ने चार विकेट पर 193 रन बनाए। अरुणाचल प्रदेश vs मिजोरम अरुणाचल ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 342 रन बनाए। राहुल दलाल ने नाबाद 178 रन बनाए। चंडीगढ़ vs बिहार पहले खेलते हुए चंडीगढ़ ने पांच विकेट पर 274 रन बनाए। अंकित कौशिक ने नाबाद शतक जड़ा। मेघालय vs गोवा मेघालय ने पहली पारी में 203 रन बनाए। जवाब में खेलते हुए गोवा ने तीन विकेट पर 42 रन बनाए। सिक्किम vs पांडिचेरी सिक्किम पहज 65 रन पर आउट हो गई। जवाब में पांडिचेरी ने दो विकेट पर 262 रन बनाए। अरुण कार्तिक और पारस डोगरा ने नाबाद शतक जड़े। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...